Probni baloni: Hoće li ista razina matematike značiti niže kriterije na državnoj maturi?

U Hrvatskoj je za upis fakulteta obavezna državna matura. Do ove godine, ipak, stručni programi na veleučilištima mogli su se upisivati bez državne mature. To se promijenilo novim Zakonom o znanosti kojim je ministar Fuchs donekle odlučio stati na kraj samovolji javnih i privatnih sveučilišta. Ipak, posla ima još mnogo, jer činjenica je da dio visokih učilišta zloupotrebljava državnu maturu traženjem osnovne razine samo kako bi privukli više studenata. Jedna od ideja koja bi valjda išla prema sređivanju situacije dolazi iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Ravnatelj Vinko Filipović ovih je dana u nekoliko medija najavio kako "ozbiljno razmišljaju" o uvođenju jedinstvene razine ispita i za matematiku te engleski jezik. To je ove godine uvedeno za hrvatski jezik.