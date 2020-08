"Probudila nas je vriska djece. Pored bazena je bila krava, pila je vodu, obavila nuždu i otišla"

<p>Kravica koja je u sedmom mjesecu posjetila resort u Milni na Braču se opet vratila u četvrtak u ranojutarnjim satima. </p><p>Došla je u posjet i prošetala malo pokraj bazena oko 6.55 sati. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> <strong>Kravica ušla u resort na Braču i pila vodu iz bazena</strong></p><p>- Probudili smo se i čuli vrisku djece, brat je izašao na balkon i rekao da je krava kraj bazena. Sva zbunjena sam došla do njega i vidjela da stvarno stoji živa krava kraj bazena - ispričala nam je čitateljica. </p><p>Stranci koji su bili vani u to vrijeme su se uplašili i uzeli djecu pa pobjegli svojim putem. </p><p>Zaposlenici resorta su ubrzo došli i pričekali da krava krene svojim putem da ih ne bi napala. Stajala je kraj bazena 10 minuta i onda krenula opet šetati po resortu, a zaposlenici su išli za njom kako bi pronašla izlaz. </p><p>- Popila si je malo vode iz bazena, obavila nuždu i nastavila šetati po resortu. To je bila kao slijepa ulica pa nije imala gdje otići osim naći drugi izlaz iz resorta - nadodala je. </p>