'Probudim se, dođem u kuhinju kad na hladnjaku leži zmija...'

Samo pola sata trebalo je u nedjelju vatrogascima DVD-a Solin da izađu na intervenciju, odrade je i vrate se u postaju. Oko 5.50 sati stigao im je poziv iz Centra 112 kako je vlasnik kuće u naselju Bubići na trećem katu kuće pronašao zmiju.

Uzeli su opremu za hvatanje i dok su još susjedi spavali, oni su ekspresno odradili akciju. Zmija se zavukla u kuhinju te su je našli u prostoru hladnjaka. Nije se puno opirala hvatanju te su je stavili u kantu i iznijeli. Vlasnik kuće bio im je zahvalan.

- Zmija je dobro. Odnijeli smo je na sigurno u prirodu, daleko od kuća da ima mir - kazali su kratko vatrogasci.

Foto: DVD Solin

Stručnjak; To je kravosas, bezopasan je

Biolog Toni Koren iz udruge Hyla, koja se bavi proučavanjem i zaštitom gmazova, vodozemaca i kukaca, rekao nam je kako se radi o mladom kravosasu.

- To je potpuno bezopasna zmija. Korisna je ljudima jer im jede miševe i štakore oko kuća. Moram napomenuti kako je zaštićena zakonom - kazao je Koren.

U Ivanić Gradu naletio na zmijurinu: Bila je ogromna!

Čitatelj 24sata poslao nam je foto i video zmijurine na koju je naletio u Ivanić Gradu, dok je išao na pecanje s prijateljem.

- Nakon par sati pecanja ugledao sam zmiju kako s druge strane rijeke pliva prema nama. Mislio sam da je bjelouška, na njih sam navikao budući da često tamo, govori Nino. Kad se malo približila, vidio sam da je dosta veća od obične bjelouške. Bila je debela kao boca vode i dugačka preko metar. Dovukla se na obalu i stala ukipljena. Podigla je glavu kao da se brani od nečega i tako stajala desetak minuta skoro - ispričao nam je čitatelj.

POGLEDAJTE VIDEO: Zmija u Ivanić Gradu

Biolog Toni Koren iz udruge Hyla koja se bavi zaštitom i proučavanjem vodozemaca i gmazova te kornjaša, leptira i vretenaca rekao nam je kako se radi o otrovnici riđovki.

- Morao sam dobro pogledati jer se nalazi blizu vode, no to je svakako riđovka i to s melanističkim (crnim) obojenjem. Takva boja kože je kod te vrste rasprostranjena u kontinentalnom dijelu Hrvatske - rekao je Koren.

