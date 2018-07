Probušili 100 rupa prema špilji, dječaci će van za dan, dva?

Više od 100 "dimnjaka" probušeno je u planini na sjeveru Tajlanda u pokušaju da se iz špilje Tham Luang izvuku dječaci i njihov trener, piše StraitsTimes. Na konferenciji za novinare u subotu rečeno je i da bi izvlačenje dječaka trebalo početi za dan, dva.

Rečeno je i da će se najvjerojatnije odustati od ideje da dječake izvuku tako što bi oni ronili jer je to previše opasno.

- Neki "dimnjaci" su duboki 400 metara, ali još ne možemo pronaći njihovu točnu lokaciju - rekao je Narongsak Osottanakorn, voditelj operacije spašavanja.

Priznao je da im nedostaje tehnologija za točno lociranje te dodao kako vjeruju da su dječaci na dubini od 600 metara.

Chongklai Worapongsathorn, direktor odjela nacionalnog parka, je rekao da je probušeno mnogo rupa, da je moguće da će se napraviti i nove, ali da još niti jedna ne vodi do dijela gdje se nalaze 12 dječaka i njihov trener. Na konferenciji za novinare je rečeno i da se i dalje razmišlja o drugim mogućnostima jer je razina vode od ulaza u špilju do dijela gdje su spasioci dovoljno niska da se ide pješice, no od dijela gdje su spasioci do dijela gdje su dječaci je i dalje visoka i morali bi roniti i plivati.

Podsjetimo, nogometaši i njihov trener su nestali 23. lipnja.

Pronašli su ih u ponedjeljak navečer zbijene na malom, blatnjavom sprudu u poplavljenoj špilji. Odmah su ih opskrbili hranom no nisu znali kako ih izvući van. Sada je vrijeme monsunskih kiša koje otežavaju spašavanje. Meteorološka služba upozorila je u četvrtak kako veći dio sjevera zemlje, uključujući pokrajinu Chiang Rai, od 7. do 12. srpnja opet može očekivati jake pljuskove. Nažalost, tijekom akcije spašavanja poginuo je bivši pripadnik elitne vojne postrojbe SEAL Saman Kunan (38).