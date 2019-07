Pročelnik za građenje ilegalno gradio pa sam sebi srušio kuću

Svakakvih je bespravnih graditelja bilo u povijesti nezavisne Hrvatske, ali nikad nismo vidjeli da gradski pročelnik zadužen za gradnju, prostorno planiranje i građevinske dozvole gradi bespravno. A upravo je to slučaj u Samoboru. Prozvani pročelnik Mladen Ogrinc (63) kaže: “Priznajem, pogriješio sam, sad sam rušim, a dao sam i ostavku”.

No to sad već bivšeg pročelnika neće iskupiti. Mogao bi dobiti i kaznenu prijavu, a na vrata će mu doći i građevinska inspekcija.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mladen Ogrinc je dugogodišnji pročelnik za planiranje i građenje gradske uprave Samobora, a do ostavke prošli tjedan upravo je on bio taj koji je brinuo da se gradski prostor ne devastira nakaradnom gradnjom i da se urbanistički planovi poštuju. Samobor je u Maloj Rakovici o svojem trošku doveo komunalnu infrastrukturu i ceste do svojega zemljišta, zatim zemlju podijelio na 35 parcela površine od 450 do 650 četvornih metara i namijenio za obiteljske kuće. Pročelnik Ogrinc je zatim kupio zemljište, a ured kojemu je na čelu izdao mu je dozvolu za gradnju objekta koji u prizemlju ima garaže i čak tri stambene etaže. Dakle, umjesto obiteljske kuće, on je dignuo zgradu sa šest stanova, upozorava nezavisna gradska vijećnica Irena Franceković.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Postavila sam pitanje tko je dao dozvolu za takvu gradnju jer su mještani negodovali. Tu je niz gradskih službenika kupio parcele. Odgovor nisam dobila, ali je nastala bura u gradskoj upravi - kaže nam Franceković.

U utorak su strojevi počeli rušiti cijelu posljednju etažu Ogrincove zgrade. I to ne zato što je građevinska inspekcija to naložila. Oni su nam potvrdili da nikad nisu primili prijavu za gradnju u Maloj Rakovici, ali će nakon našeg upita izaći na teren. Etažu objekta rušio je sad već bivši pročelnik Mladen Ogrinc.

Mladen Ogrinc nam je rekao da je pogriješio, da je objekt 1,5 metara viši nego što dopušta urbanistički plan, ali da zato sam ruši cijelu etažu.

Ogrinc kaže i da je pogriješio kad je mislio da može razdvojiti svoju građevnu česticu na dvije i dobiti toliku izgrađenost. Ali nije mu jasno zašto nas uopće to interesira. Kažemo da je neobično da pročelnik koji godinama izdaje dozvole toliko pogriješi pa napravi zgradu znatno veću od dopuštene.

Foto: Privatan album

- Ja sam barem svoju pogrešku priznao. Podnio sam i ostavku iz moralnih razloga na pročelničko mjesto. Volio bih kad bi i političari davali tako ostavke kad pogriješe. Sve će biti usklađeno s planovima, a bit će izdana i izmijenjena građevinska dozvola. U biti je kriv projektant koji je nacrtao više etaže, a ja nisam to kontrolirao - pravdao nam se Ogrinc, koji i dalje tvrdi da gradi obiteljsku kuću s tri stana. Po fotografijama objekt baš tako i ne izgleda.

Pročelnik je za svoj građevinski pothvat imao u rukama i škare i sukno. Njegovi podređeni su na zahtjev svojega šefa kao privatnog investitora radili parcelizaciju i onda izdali dozvolu koja je protivna urbanističkom planu. Kako doznajemo, čovjek koji je izdao šefu dozvolu je šutio i slušao. No Ogrincova verzija da je sam shvatio pogrešku, a nakon toga sam dao ostavku i odlučio rušiti, ne odgovara odgovoru koji nam je poslao gradonačelnik Samobora Krešo Beljak. Po tom odgovoru, Ogrinc se pravdao da je gradnja po propisima, a tek naknadno je priznao pogrešku.

- U trenutku saznanja da je pročelnik Ogrinc ujedno i investitor sporne stambene zgrade, osobno sam od njega tražio objašnjenje. Nakon što dobiveno objašnjenje nisam prihvatio kao zadovoljavajuće, rekao sam mu da trenutačno zatraži izmjene građevinske dozvole te objekt u gradnji prilagodi odrednicama Generalnog urbanističkog plana, što je isti i učinio te je odmah krenuo u rušenje i prilagodbu dijela zgrade u vlastitom trošku - napisao je Beljak.

Foto: Željko Hladika/24sata

Ni ostavku nije podnio sam jer Beljak nam je odgovorio da mu je zbog toga rečeno da više ne uživa povjerenje ni gradonačelnika ni njegovih zamjenika te da više ne može ostati na mjestu pročelnika. Tek tad je dao ostavku, odgovara Beljak, ali zaključuje da još sve ispituju.

- Je li u cijelom spornom slučaju bilo i elemenata kaznenih djela ili nekih drugih prekršaja, utvrdit ćemo u zakonskim rokovima te ćemo nakon toga, po potrebi, pokrenuti i druge odgovarajuće mjere protiv gospodina Ogrinca i drugih koji su sudjelovali u spornom događaju – zaključio je gradonačelnik u pisanom odgovoru.

No vijećnica Irena Franceković upozorava na još nelogičnosti koje su od početka pratile čitav projekt u Maloj Rakovici. Kaže da je Grad Samobor utrošio 12 milijuna kuna da komunalno opremi zemljište za parcele od kojih je jedna danas i Ogrincova. A zatim su spustili cijenu zemljišta više nego što je prvotno bilo planirano da se proda. Kvadrat je prodavan za nešto više od 70 eura iako je potpuno komunalno opremljen.

- I dodatno, cijela ta zona koja je bila u prvoj zoni za plaćanje komunalnog doprinosa prebačena je u treću, što znači da svi kupci trebaju platiti 40 posto manje doprinosa. Niz gradskih službenika je zatim kupio zemlju. Kao da su sebi pogodovali - upozorava vijećnica.

Tema: Hrvatska