Procurila fotka Islamiste (19) koji je prolaznike izbo mačetom

Troje ljudi ozlijeđeno je danas popodne u južnom dijelu Londona u napadu mačetom. Policija je napad povezala s islamističkim terorizmom, a počinitelja su upucali te je preminuo na licu mjesta, piše Mirror.com. Riječ je o Sudeshu Ammanu (19) koji je još 2018. završio u policiji zbog posjedovanja dokumenata povezanih s terorizmom. Još kao 18-godišnjaka okarakterizirali su ga kao 'opsjednutog noževima'.

Revealed: Suspect in Streatham terror attack is named as Sudesh Amman, 19, who had been recently freed from prison sentence for distributing extremist material pic.twitter.com/J1k2x86JOV