NE MISLE SE PREDATI

Procurilo tajno pismo Hamasa ajatolahu. Trump i Odbor za mir u ogromnom problemu

Piše Filip Sulimanec,
Procurilo tajno pismo Hamasa ajatolahu. Trump i Odbor za mir u ogromnom problemu
Foto: Profimedia/Israel Foreign Ministry

Tajno pismo uslijedilo je nakon javne izjave Hamasa u subotu, u kojoj je ta teroristička skupina pozvala Iran da ne cilja susjedne zaljevske države

Hamas je potaknuo Iran da „aktivira sve fronte“ u tajnom pismu poslanom novom vrhovnom vođi režima Mojtabi Hameneiju, izvijestio je u nedjelju KAN News.

Tajno pismo uslijedilo je nakon javne izjave Hamasa u subotu, u kojoj je ta teroristička skupina pozvala Iran da ne cilja susjedne zaljevske države.

„Iako skupina potvrđuje pravo Irana da odgovori na ovu agresiju svim dostupnim sredstvima u skladu s međunarodnim normama i zakonima, poziva našu braću u Iranu da ne ciljaju susjedne zemlje“, naveo je Hamas u svojoj umjerenijoj javnoj reakciji.

Tajno pismo, s druge strane, pokazalo je mnogo manje diplomatsko lice Hamasa, najavljujući njegovu namjeru da ne dopusti vlastito razoružavanje.

„Pokret Hamas danas stoji svom svojom snagom iza vašeg mudrog vodstva suočen s ‘cionističko-američkom’ anarhijom“, poručio je Hamas. Također je odbacio one zaljevske zemlje koje su prošle proces normalizacije odnosa s Izraelom, nazvavši ih dijelom „gubitničkog tabora“.

„Nisu se čak ni usudili zaštititi one koji su našli utočište u njihovim bazama“, navodi se u pismu, očito ismijavajući zaljevske zemlje, poput Jemena, u kojima su američki vojnici poginuli od iranskih projektila tijekom operacije Epic Fury. Pismo je također obećalo nepokolebljivu potporu Hamasa Iranu, zajedno s „našom braćom u osi otpora u Libanonu, Jemenu i Iraku“.

„Pod vašim vodstvom iskovat ćemo sljedeće pobjede“, poručio je Hamas Khameneiju u pismu.

Plan za Gazu

Druga faza Trumpovog plana za mir u Gazi podrazumijeva uništenje ofenzivnog naoružanja Hamasa, poput tunela i vojne infrastrukture, kako bi se neutralizirao njihov kapacitet za daljnje nasilje. U priopćenju se navodi da će Gaza biti „deradikalizirana zona bez terorizma koja ne predstavlja prijetnju svojim susjedima“. 

Također se nudi amnestija članovima Hamasa koji se obvežu na miran suživot, uz osiguran siguran prolaz za one koji se odluče na egzil. Osim toga, privremene međunarodne stabilizacijske snage, sastavljene od američkog, arapskog i europskog osoblja, bile bi raspoređene kako bi nadzirale sigurnost i olakšale obuku palestinskih policijskih snaga, čime bi se osigurala dugoročna stabilnost i mir.

