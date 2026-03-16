VIDEO Iran pokrenuo 55. napad. Gori jedan od najvećih centara za skladištenje nafte na svijetu

Iako je još prije dva tjedna ostao bez vrhovnog vođe i dobrog dijela vojnog vrha (prvenstveno Sepaha), Iran je pokrenuo 55. napad na Izrael i američke baze na Bliskom istoku.

Islamska Republika trenutačno ne odaje dojam da joj je do kraja rata, te su čak postavili uvjete za kraj sukoba: sigurnosna jamstva da se ovakvi napadi neće dogoditi u budućnosti, plaćanje ratne šete koju su Izrael i SAD napravili i povlačenje američke vojske s Bliskog istoka.

Revolucionarna garda objavila je da je pokrenula 55. napad na neprijateljske ciljeve. Osim Tel Aviva, dronovima su pogodili ključni naftni centar Fudžajra u UAE-u gdje je izbio veliki požar. U napadu za sada nema ozlijeđenih.

„Timovi civilne zaštite u Emiratu odmah su reagirali na incident i nastavljaju svoje napore za njegovo suzbijanje“, priopćio je Fujairah Media Office na društvenim mrežama.

Zbog napada dronom obustavljene su operacije utovara nafte u ovom velikom centru za bunkeriranje nafte, izvijestio je Reuters, pozivajući se na dva neimenovana izvora.

Fudžajra, jedan od vodećih svjetskih centara za skladištenje sirove nafte i goriva, smještena je na istočnoj obali UAE-a i služi kao ključna luka za širu regiju.