Nije u voznom stanju i stoji 15.000 eura. Vlasnik kaže da je moguća i zamjena za auto ili motocikl. Sanader je s s tom Cessnom letio u Milano, Beč, Rim...
Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'
Moj avion koristio se za snimanje katastarskih čestica, a u njemu se vozio i bivši premijer Ivo Sanader, rekao nam je Ratko Pušić, koji je na javnoj dražbi kupio avion Cessna 551 Citation, a sad ga prodaje.
