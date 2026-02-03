Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni
UŽAS
Pucnjava u Zagrebu! Više je ozlijeđenih, među njima djeca
Čitanje članka: < 1 min
Prvo je izbila svađa, a potom i fizički obračun u kojem se sukobilo ljudi u utorak, 2. veljače oko 23:15 sati u Ulici Vrtni put na Peščenici.
Tijekom sukoba, zasad nepoznati počinitelj iz vatrenog je oružja ispalio nekoliko hitaca, pri čemu je jedno zrno pogodilo maloljetnika u natkoljenicu, izvijestili su iz PU zagrebačke.
- Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni - navode iz policije.
Kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti je u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku