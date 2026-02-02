Obavijesti

DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...

Premijer je, kako doznaju 24sata, Tomaševiću "jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček", govori naš sugovornik. Evo što su si još njih dvojica poručili...

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević danas su telefonski razgovarali o organizaciji dočeka hrvatskih rukometaša. To je ranije spomenuo i Plenković, a 24sata doznaju kako je tekao razgovor nakon što je postalo izvjesno da Grad Zagreb odustaje od organizacije dočeka.

Prema informacijama iz Banskih dvora, inicijativu za razgovor imao je zagrebački gradonačelnik. Tomašević je prvi nazvao premijera, no Plenković u tom trenutku nije mogao odgovoriti na poziv. Povratno mu se javio oko 13 sati.

Tijekom razgovora, kako doznajemo, premijer je "gradonačelniku iznio zamjerke vezane uz način organizacije dočeka". 

- Premijer je rekao gradonačelniku da je grad išao u organizaciju dočeka s Hrvatskim rukometnim savezom bez koordinacije s Vladom, iako je praksa bila, barem što se tiče zadnjih nekoliko dočeka, da u organizaciji sudjeluju i Grad i Vlada - govori nam sugovornik.  

Dodaje još jednom kako je „ovaj put izostala ta koordinacija“.

Premijer je pritom zatražio od gradonačelnika da "Grad Zagreb bude suradljiv u cijelom procesu" i da je "doček rukometaša događaj od nacionalnog značaja, a ne isključivo lokalnog".

- Premijer je jasno dao do znanja da  Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček, iako je gradonačelnik davao do znanja da grad neće to dopustiti - potvrdio je naš sugovornik.

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.
Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa
Nakon što je propao doček koji su trebali organizirati HRS i Grad, jer su rukometaši tražili da pjeva Thompson, Vlada je preuzela organizaciju dočeka. Ne smiruju se politička prepucavanja oko dočeka brončanih rukometaša

