Prodaje se 'Hram zdravlja' kontroverznog Ante Pavlovića: Cijenu su spustili za 120.000 €!

Pet godina je prošlo od smrti doktora, samoprozvanog kiropraktičara, Ante Pavlovića. Na oglasima je i dalje za prodaju njegovo imanje u Donjem Dragonošcu, udaljeno dvadesetak minuta od Velike Gorice. Njegov 'Hram zdravlja' prodaje se već dvije godine, a u početku je cijena bila 350.000 eura, kako je pisala Slobodna Dalmacija. Danas vlasnici za nju traže 230.000 eura.

Riječ je o dvokatnici stambene veličine 250 m2, a ukupna parcela je velika 3843 m2. Kuća je izgrađena 1974., a preuređena je 90-ih.

Foto: Njuškalo

Oglas je pregledan nešto više od 9000 puta, a iz agencije su 2023. za Slobodnu Dalmaciju rekli da nije bilo previše interesa za kuću. Najveći problem je predstavljala lokacija.

Foto: Njuškalo

S kućom dolaze sve stvari koje se nalaze u njoj i koje je Pavlović godinama marljivo skupljao. U to spadaju i brojne knjige, ali i slike koje su izvješene na zidovima.

Foto: Njuškalo

Pavlović je preminuo 21. srpnja 2020. u 63. godini života nakon kratke i teške bolesti.

Pavlović je hrvatskoj javnosti bio poznat po nasilnom i skandaloznom ponašanju, a sebe je prozvao 'kiropraktičarom' koji liječi ljude od teških bolesti. Iako je Pavlović često imao problema sa zakonom, njegova kćer nam je tada rekla:

- Ante je bio jako dobar čovjek i to pokazuju njegova djela, u kojima je spasio na tisuće ljudi. Bio vrhunski doktor, kiropraktičar koji je završio nekoliko studija u Americi. Bavio se padobranstvom, volio brzinu i motore, avione cak je bio i pilot. Cijeli život imao je konje i bio vrstan jahač. Hodao na koljenima do Međugorja. Uvijek su mu bili drugi bitniji od sebe samog, do zadnjeg dana. Nažalost to ga je i koštalo života jer sva ta tuđa energija ljudi je prelazila na njega kako ih je ozdravljivao. Teškom bolesnu došao je do kraja svog puta ali sa osmijehom na licu, a njegova kćer je do kraja tog puta bila potpuno uz njega i borila se svim snagama.