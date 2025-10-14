Snimatelj Boris imao je težak moždani. Prijatelji napravili akciju za pomoć obitelji

Kolege i prijatelji okupljeni oko snimatelja Borisa Kavića pokrenuli su dirljivu humanitarnu akciju s ciljem prikupljanja sredstava za njegov oporavak nakon teškog moždanog udara nakon kojeg je završio u komi.

Boris Kavić, poznati snimatelj brižan otac i prije svega super čovjek sada je u situaciji kada pomoć treba on. Njegov oporavak bit će dugotrajan, ali prijatelji i obitelj čine sve da mu omoguće najbolje uvjete za povratak zdravlju.

Inspirirani gestom snimatelja Alena Međića, koji je na aukciju stavio jednu od svojih fotografija, prijatelj i suradnik zamolio je umjetnicu Lenu Kramarić da daruje jednu od svojih slika.

Ta slika da je kupite u galeriji bi stajala 1500 eura, no u sklopu ove aukcije pozivaju se svi ljudi dobra srca da ponude vlastitu cijenu, koliko mogu i žele. Sav prikupljeni iznos ide direktno Borisovoj obitelji, točnije njegovoj supruzi Majdi Krčmar Kavić, kako bi mu se omogućio što bolji, brži i kvalitetniji oporavak.