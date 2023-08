'Prodao sam svog ovna, a onda su me nazvali da je u bijegu'

Ovan je kod nas ponovno doma. Trenutno pase travu i uživa na suncu, rekao nam je vlasnik odbjeglog ovna Luka Antunović, koji je istog ovna prodao stranim državljanima.

Kako je jučer objavio Azil Dumovec na svojoj Facebook stranici, stanovnici Trnja u subotu su nazvali policiju da im ulicom prolazi ovan, i to bez ljudske pratnje. Policija je brzo izašla na mjesto prijave i do dolaska radnika Azila zadržali su ovna.

- Očitali smo mu broj sa žute markice i doznali sve detalje zamršenog slučaja. Strani su radnici ovna kupili za sutrašnje slavlje. Uzgajivač im je ponudio pripremu životinje za pečenje, no oni su rekli da će sve obaviti sami - pišu iz Dumovca.

Vlasnik nam je potvrdio da je ponudio stranim državljanima pripremu ovna za jelo, ali da su oni odbili. Kako je rekao, došlo je do nesporazuma zbog njihova nepoznavanja jezika.

- Došao sam po njega odmah nakon poziva da je lutao i da je u Dumovcu. Znao sam da su uzeli ovna zbog mesa, to jest za pripremu hrane. Ponudio sam pripremu ovna, ali su oni to odbili. Dečki nisu odavde i došlo je do nesporazuma. Nikad mi se prije nije dogodila ovakva situacija - ispričao nam je vlasnik.

Iz Azila su objasnili da je do bijega ovna došlo jer su ga strani radnici, na mjestu gdje stanuju, loše privezali pa je ovan, kako su rekli, odlučio "dati petama vjetra".

Ravnatelj Zoološkog vrta Zagreb, Damir Skok, rekao nam je da je akcija spašavanja ovna prošla u redu i da nije bilo opiranja s ovnove strane.

- U pitanju je bio mladi ovan, oni uglavnom nisu nasilni kao stariji ovnovi, tako da nije bilo nikakvog problema prilikom zadržavanja i zbrinjavanja životinje - rekao nam je Skok.

Dodao je da će vlasnik ovna vratiti novac stranim državljanima jer ga je u dogovoru s Azilom Dumovec odlučio zadržati i da će ovan nastaviti živjeti na njegovoj farmi.

- Ja ih inače uzgajam kao mezimce. Pasu mi oko dvorišta - rekao nam je vlasnik.

Ovo nije prvi slučaj da u Hrvatskoj pobjegne životinja. Prošle godine bik Joza pobjegao je iz klaonice u Slatini i lutao 16 dana, kasnije je nađen te je dobio i društvo. Također, 2018. godine u Sinju je u centru grada uočena i odbjegla svinja Pigi, koja je bila udomljena te je živjela u obližnjem stanu.