Koliko je poznata teta Mira, toliko je i njezin bicikl kojim je svakim danom pedalirala od Sesveta. Ovaj bicikl je poseban jer ga je dobila od prijatelja te ima protezu za ruku koja joj uvelike olak\u0161ava vo\u017enju, jer teta Mira nema ruku. Ima troje djece i mu\u017ea, a u kiosku radi ve\u0107 godinama.

- To je meni zadovoljstvo mog \u017eivota, raditi ovdje. - ka\u017ee Mira.\u00a0

Uz to \u0161to joj je prijevozno sredstvo, Mira obo\u017eava voziti bicikl.

\u00a0- Ja sam se navikla voziti biciklom. Od Sesveta do tu mi treba 45 minuta, pa oko pet krenem, malo ranije i tu sam - obja\u0161njava nam Mira koja se svaki dan ustaje u 4 i 20 ujutro kako bi spremila djecu i krenula na posao.

Ona je svoj bicikl parkirala uvijek pored kioska, a na dan kad je nestao je u 18:30 provjerila je li na svom uobi\u010dajenom mjestu - i bio je. No ve\u0107 20 minuta kasnije, bicikl je nestao.

\u00a0- Par dana prije toga mi je netko ukrao moju crvenu kabanicu, a onda su mi ljudi koji su vidjeli kra\u0111u rekli da je i ta osoba imala crvenu kabanicu. Zato su mislili da sam to ja, a ne lopov\u00a0- obja\u0161njava Mira i dodaje:

- De\u010dki su odmah zvali policiju. Jako mi je bitan taj bicikl. Sanjala sam da sam ga na\u0161la i danas sam do\u0161la na posao, ali ga nema. Firma je rekla da \u0107e mi pomo\u0107i nabaviti drugi.

Samu kra\u0111u nije vidjela jer bi ju onda i sprije\u010dila, jer se parking za bicikle ne vidi iz kioska. Bicikl je imao i poseban dodatak - protezu za ruku, koji je Miri olak\u0161avao vo\u017enju.

\u00a0-\u00a0 Jedan gospodin koji ina\u010de popravlja bicikle mi je to sam napravio i poklonio. Nisam ni znala koliko \u0107e mi to olak\u0161ati vo\u017enju. - rekla nam je tu\u017eno Mira.

No, gospo\u0111a Mira nije ljuta na lopova.

\u00a0- Nisam ljuta, samo sam \u017ealosna. Isti dan kad je ukraden mi se javilo mnogo ljudi, jedan \u010dovjek mi je htio \u010dak pokloniti bicikl, ali ja sam to odbila jer ima jako puno ljudi kojima vi\u0161e treba bicikl, a ne mogu si ga nabaviti.\u00a0 - zavr\u0161ila je Mira.

