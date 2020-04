Prodavačima stigli računi: 'Ej, platite prostor koji ne koristite'

Zamislite da vam stigne račun za smještaj u hotelu, iako uopće niste napuštali stan. Ili da morate platiti mjesečnu kartu za autobus, a niste nijednom ušli u javni prijevoz. Kako biste reagirali?

Upravo to se ovih dana događa brojnim prodavačima na zagrebačkim tržnicama. Iako neki još od ožujka nisu otvarali štandove unutar predviđenog tržničkog prostora i tamo prodavali svoje proizvode, svejedno moraju platiti zakup. Bar im tako kaže faktura u poštanskom sandučiću.

Kome će platiti? Papir kaže Tržnicama Zagreb, podružnici Zagrebačkog Holdinga. Ali zašto bi išta plaćali ako je Gradska skupština još 19. ožujka odlučila da se poduzetnike u gradskim prostorima privremeno oslobađa plaćanja zakupnine zbog situacije s koronavirusom? Vrijede li ista pravila za Grad i za Holding?

- Ma šuti, došli su računi svima. Meni 1800 kuna. A nisam ni provirio na pijacu - kazuje nam jedan stariji gospodin pred tržnicom u Utrini. Naslonjen je na kombi. Kroz otvorena stražnja vrata naziru se gajbe s mladim lukom i kupusom. Ne može unutra, mjere opreza su na snazi. Ako uspije išta ovako prodati, dobro je.

Naime, dogovoreno je da će se unutar prostora tržnice svakih nekoliko dana izmjenjivati različiti prodavači. U nedjelju je tamo bilo šest štandova. Ostali su disciplinirano pristali čekati svoj red. Štoviše, pao je i interni solidarni dogovor. Sezonsko povrće nek ide unutra, da ne propadne, a ostali će prodati što mogu vani. I sve bi se istrpilo da nisu došle te fakture.

- Svi ćemo prosvjedovati putem odvjetnika. Ne može to tako. Gledajte, mi više uopće nismo u tržnici. Sad je svatko unutra po pet, šest dana, izmjenjujemo se, a i međusobno smo se dogovorili da ova sezonska zelenjava ide unutra, a mi vani. To je naš interni dogovor, i to je u redu. Ali oni nas svejedno tuku za cijeli mjesec. Evo susjed je isto dobio fakturu, ma svi su dobili. I kafići u sklopu tržnice isto - ljuti se jedan prodavač.

Oko njega je uobičajena pazarska galama. Dva prosijeda gospodina tračaju nekog Bosanca. Vrećice šuškaju. Ekipa iz civilne zaštite patrolira s maskama i mjeri temperaturu ljudima na ulazu.

A kako se naplaćuje uopće zakupnina? Kako to funkcionira na tržnicama, zanima nas.

- To vam ide po metru. Metru klupe koju zauzmemo, je li. Plaćam metar oko 500 kuna mjesečno, a to uključuje i sve ostale troškove. Imam četiri klupe, to je osam metara i sistem inače uredno funkcionira - kaže drugi gospodin. Njemu nije stigao račun, ali kaže da će dati prigovor ako ga dobije.

Foto: Denis Mahmutović/24sata

Foto: Denis Mahmutović/24sata

Druga prodavačica maše rotkvicama i otkriva da postoji još jedna opcija.

- Ja vam plaćam 1800 kuna mjesečno, to su vam četiri metra. Evo dva ovakva stola. To se plati bez obzira koliko ćete vi dana biti tu. A možete ugovoriti i da plaćate rezervaciju, 400 kuna po klupi. I onda još platite i placovinu, odnosno zaračunaju vam koliko imate robe na klupi i plaćate samo onoliko prostora koliko ste zauzeli - kaže nam gospođa s maskom na licu.

Proćelavi prodavač u sunčanim naočalama je uznemiren. Stoji uz svoj kombi pred tržnicom, drži se rukama za bokove i negoduje.

- Nemoj me slikati. Ma došlo nam je svima. Meni je uredno stigla faktura da moram platiti za četvrti mjesec, a nijedan dan nisam ušao unutra. Ma otkad je bio potres nisam bio unutra. Ništa se ne radi, a oni mi naplatili 3300 kuna - govori gospodin..

- Ja imam 4000 kuna, on ima skoro pet. Nemaju na osnovu čega naplatiti, nije nas doslovno bilo nijedan dan - pojašnjava drugi kolega.

Što će sada napraviti, pitamo ih.

- Poslat ćemo im na mail žalbu, tako su nam rekli. Pa ćemo vidjeti. Nećemo mi njima ništa platiti. I oni moraju još nama stornirati treći mjesec jer 9 dana nismo radili. Od potresa. Tu se najam plaća unaprijed. Dobiješ za tekući mjesec fakturu do petog, a moraš je do osmog ili desetog platiti. Nema tu puno filozofiranja. Mi ćemo dati prigovor, a oni će odgovarati - sliježe ramenima prodavač. Čini se kako nitko od njih ne zna kako je došlo do ove zbunjujuće situacije.

Foto: Denis Mahmutović/24sata

Javili smo se zato Stanku Gačiću, voditelju Tržnica Zagreb. Valjda će on znati razjasniti cijeli ovaj nered. Hoće li ljudi zbilja morati platiti zakup nekorištenog prostora? I to nakon mjera koje je usvojio Grad?

- Ljudi mogu slobodno zaboraviti na fakture. Radi se o grešci - jednostavno je odgovorio. Dobro, a kako se mogla dogoditi takva greška?

- Moj je prijedlog bio da se ništa ne fakturira dok ne prođe cijela ova situacija s koronom i potresom. To je omaškom otišlo. Sad očekujemo odluku uprave Holdinga u ponedjeljak ili u utorak po ovom pitanju. Mogu ljudi slobodno zaboraviti na fakture - ponovio je Gačić.

Nadamo se da će ostati tako.

Tema: Hrvatska