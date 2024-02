Prođe li sporazum, za Donalda Trumpa će to biti opasan znak da će izgubiti predstojeće izbore

Dok se čeka objava dugoočekivanog i politički osjetljivog sporazuma o zaustavljanju prelazaka migranata preko granice SAD-a i Meksika, na kojem rade pregovarači demokrata i republikanaca u američkom Senatu, prema Teksasu ide konvoj kamiona, a organizatori su najavili dolazak 700.000 ljudi koji će tražiti od Joea Bidena da poduzme mjere kako bi se smanjila migracija. Poručuju da će to biti mirno okupljanje Amerikanaca svih političkih klasa i svih etničkih pripadnosti. Zakonski prijedlog već se suočava sa značajnim protivljenjem republikanaca u Senatu i Zastupničkom domu koji su na strani Donalda Trumpa, favorita za republikansku predsjedničku nominaciju.

Granica SAD-a i Meksika glavno je pitanje za republikance, s rekordnim brojem migranata uhvaćenih u ilegalnom prelasku u SAD otkako je Biden preuzeo dužnost 2021. godine. Američka granična patrola uhitila je oko dva milijuna migranata na granici u 2023., što je slično rekordnom broju tijekom prve dvije godine Bidenova mandata. O prijedlogu zakona trebalo bi se glasati sljedeći tjedan, koji bi ujedno omogućio pružanje nove pomoći za Ukrajinu i Izrael. Donald Trump je pozvao zakonodavce da odbace svaki dogovor uoči predsjedničkih izbora u studenom, koji će odrediti kontrolu nad Bijelom kućom i Kongresom. Očekuje se da će zakonski prijedlog propisati da se na svim graničnim prijelazima, koji nisu pod kontrolom, odnosno gdje bi se prelazilo ilegalno, više ne bi smio tražiti azil, ali i da se zatvori granica ako u jednom danu prijeđe više od 5000 ljudi, rekao je Petar Popović, stručnjak za međunarodne odnose i profesor zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti.

- To je zakon koji bi definitivno zaoštrio politiku azila i kontrole granice, a sve se to događa u kontekstu republikanske kampanje za predsjednika što dodatno zaoštrava situaciju. Guverner Teksasa izjavio je da su oni pod okupacijom migranata, stavio je bodljikavu žicu, na što mu je federalna vlada zaprijetila da je mora maknuti. Sad se Donald Trump i Nikki Haley natječu u potpori guverneru Teksasa, a protiv dogovora koji bi zapravo bio politički poen za Bidena - pojašnjava Popović.

Podsjetio je na Trumpove poruke da je bolji nikakav dogovor, nego loš zakon, dok je Haley otišla i korak dalje s porukama kako bi se Teksas zbog problema s granicom trebao odvojiti što je protuustavno. Popović smatra da će sam proces izglasavanja zakona puno toga reći o predstojećim predsjedničkim izborima u Americi.

- Bit će zanimljivo pratiti izglasavanje jer će to pokazati realnu snagu Trumpa u republikanskoj stranci i odgovoriti na pitanje može li on uopće biti izabran za predsjednika SAD-a. Ako taj zakon padne, to znači da Donald Trump de facto potpuno preuzima republikansku stranku. Ako zakon prođe, to je za Trumpa opasan znak da će izgubiti izbore - rekao je Popović.

Postoji realna šansa da, prođe li zakon, mnogo republikanaca prijeđe u nezavisne. Upravo taj korpus čini 40 posto biračkog tijela u Americi, a kad se sve svede na to, demokrati ili republikanci, oni glasaju za demokrate.

- Jedan od razloga zašto republikanci trenutno toleriraju Trumpa jest što se boje da im se ne ponovi 1912. godina i da se stranka ne podijeli u dva dijela, jer će u tom slučaju demokrati vladati desetljećima.