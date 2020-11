Produljio slavlje za Martinje: Za vikend napuhao 4,27 promila

Najveći broj vozača pod utjecajem alkohola, 109, utvrdili su na podruučju PU zagrebačke, a tu je bilo i najviše prekoračenja brzine - 200. Kod Splita se u akciji policije najviše vozača vozilo bez pojasa

<p>Iz MUP-a su izvijestili danas kako su u vikendu nakon Martinja utvrdili čak 3.949 prekršaja, a od toga je bilo 509 vožnji pod utjecajem alkohola.</p><p>Rekorder je bio na području PU zagrebačke, a izmjerili su čak 4,26 promila alkohola.</p><p>Uz to, zabilježili su:<br/> <br/> - 1.475 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja, a najveća prekoračena brzina izmjerena je na području PU šibensko - kninske 217 km/h<br/> <br/> - 333 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa,<br/> <br/> - 189 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom.<br/> <br/> <strong>Analiza prometnih prekršaja</strong><br/> <br/> Najveći broj vozača pod utjecajem alkohola, 109, utvrdili su na podruučju PU zagrebačke, a tu je bilo i najviše prekoračenja brzine - 200.</p><p>Sigurnosni pojas najviše nisu koristili vozači na području PU splitsko - dalmatinske, 70 takvih prekršaja. Najveći broj nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme vožnje utvrđen je na području PU zagrebačke, 37 takvih prekršaja.<br/> <br/> Najveći broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola počinili su vozači starosti od 31 do 40 god. (119 takvih prekršaja), kojima je najčešće izmjerena koncentracija alkohola od 0,51-1,00 g/kg što je i najčešće izmjerena koncentracija tijekom ove akcije.<br/> <br/> U nadzoru prometa aktivnosti policije bile su posebice usmjerene prema počiniteljima najtežih prekršaja, prilikom čega je zatečena 41 osoba koje su bile ponavljači teških prekršaja u prometu tzv. „recidivisti“, a koje su počinile 42 teška prekršaja, od čega najviše:<br/> <br/> - nedopuštena koncentracija alkohola – 17<br/> <br/> - upravljanje prije stjecanja prava – 11<br/> <br/> - upravljanje dok je vozaču izrečena mjera zabrane upravljanja vozilom – 5<br/> <br/> - odbijanje testiranja prisutnosti alkohola – 4.<br/> <br/> Iz tog razloga 17 vozača je zadržano u posebnim prostorijama do 12 sati, a protiv 28 vozača proveden je žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.<br/> <br/> U razdoblju od 13. do 15. studenog 2020. na hrvatskim cestama bilo je 49 prometnih nesreća s nastradalim osobama. U jednoj nesreći poginuo je jedan čovjek. U ostalim nesrećama ozlijeđeno je 66 sudionika.<br/> <br/> Prema statističkim pokazateljima, u deset mjeseci 2020. godine, u prometnim nesrećama smrtno je stradalo 205 osoba, što je 39 ljudi ili 16% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine (2019. – 244). Osim toga, evidentirano je i smanjenje drugih pokazatelja: ukupnog broja prometnih nesreća za 16,5% (2020. – 22.091; 2019. – 26.441), teško ozlijeđenih za 11,9% (2020. – 1.918; 2019. – 2.178) i lakše ozlijeđenih za 24,4% (2020. – 6.744; 2019. – 8.923), u odnosu na isto razdoblje prošle godine.<br/> </p>