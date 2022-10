Prof. Kuna: U Hrvatskoj je oko 17 posto neplodnih parova. Morali smo povećati kapacitete

Broj neplodnih parova u Hrvatskoj je u kontinuiranom porastu. Već smo prije šest godina imali broj pacijenata na gornjoj granici tadašnjeg kapaciteta, zato smo se odlučili da je vrijeme za širenje kapaciteta. Posljednjih godinu i pol su trajali građevinski radovi na novim prostorijama našeg Zavoda za humanu reprodukciju, promijenili smo instalacije te obnovili sve od temelja i tako se prilagodili aktualnom Zakonu za medicinski potpomognutu oplodnju koji traži određene kriterije, odnosno čiste prostorije s filterima zraka što je na razini EU. Čist zrak u laboratoriju je nužan, dakle ključno nam je bilo napraviti tzv. clean room da u laboratorij dolazi filtrirani zrak te da nema ulaska vanjskog zraka. To u prijašnjim prostorijama nismo mogli implementirati u cijelosti, ovo će zasigurno dovesti do povećane uspješnosti u liječenju neplodnosti te novih trudnoća - kazao je za 24sata prof. Krunoslav Kuna, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porodništvo, KBC-a Sestre milosrdnice.

Projekt vrijedan 4 milijuna kuna, financiran novcem EU

Predstavio je projekt vrijedan četiri milijuna kuna, a riječ je o, kako smo naveli, obnovljenim prostorijama Zavoda za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju, koje se prije nalazilo u drugoj zgradi, a sad je cijeli Zavod preseljen u veći prostor koji je u potpunosti obnovljen.

- Cijeli projekt financiran je novcem iz EU fondova čije je uređenje stajalo oko četiri milijuna kuna. Novouređene i opremljene prostorije Zavoda, koji se nalazi u sklopu Klinike za ženske bolesti i porodništvo KBC-a Sestre milosrdnice od 2007. godine, preselili smo iz druge zgrade u ovu našu zgradu Klinike i Dnevne bolnice. Prije smo imali oko 200 kvadrata, a sad se Zavod preselio u 450 kvadrata. S godinama nam je rastao broj pacijentica, dosad smo imali oko osamsto postupaka pomognute oplodnje godišnje, a sad ćemo ih moći imati preko tisuću - kazao je za 24sata prof. Kuna.

Kako nam je rekao, Zavod za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju ima tri odjela - za humanu reprodukciju, za ginekološku endokrinologiju i za andrologiju. Obuhvaća još specijalističke ordinacije, salu za zahvate te sobu za pacijentice.

Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

' U dobi od 40 do 44 skoro je 70 posto neplodnih žena'

- Naši rezultati liječenja neplodnosti su usporedivi s rezultatima svih europskih medicinskih centara koji se bave pomognutom oplodnjom. Drago nam je što sad imamo nove prostorije jer ćemo moći pružiti liječničku pomoć za još više pacijenata - kazao nam je dr. Kuna.

Objašnjava kako se ljudi posljednjih godina odlučuju sve kasnije na reprodukciju. U Hrvatskoj je od 15 do 17 posto neplodnih parova, što je prema statistikama oko 80.000 neplodnih parova, dok ih se liječi oko 10.000, a predviđanja su da će brojke rasti.

- Ništa se nije promijenilo u generativnom razdoblju žene već se odlučuju kasnije na trudnoću, a u razdoblju plodnosti su najvažniji čimbenik godine žene. Kod žena do 24 godine imate 7 posto neplodnih, a u dobi od 40 do 44 skoro je 70 posto neplodnih žena, a u neplodnosti u istom omjeru sudjeluju i muškarci kojima se također neplodnost povećava s godinama. S obzirom na porast broja pacijenata, odlučili smo se na povećanje kapaciteta i bolje prostorije. Kad gledamo sveukupne brojke uspješnost na je oko 26 do 27 posto, no to kako sam rekao ovisi o dobi žene. Kod mladih žena nam je uspješnost u ostvarenju trudnoća preko 40 posto, dok je kod žena preko 40 godina ona oko 10 posto - kazao nam je dr. Kuna. Tom prilikom se osvrnuo i na preseljenje ginekologije s Merkura u njihovu bolnicu te rekao kako rade normalno u dvije smjene, da se mijenjaju te da se nisu radi toga povećale liste čekanja. Kazao je kako po potrebi i operacijske sale rade duže.

Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

Najčitaniji članci