Profesor s Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Aleksandar Maršavelski gostovao je u Točki na tjedan na N1 i komentirao eventualnu kaznenu odgovornost za slučajeve cijepljenja preko reda.

Profesor Maršavelski je komentirao slučajeve cijepljenja preko reda osoba na istaknutim pozicijama i koje bi mogle biti sankcije.

- Radi se o jednom službeničkom kaznenom djelu zloporabe položaja i odgovornosti. Kad takve osoba iskoristi svoj položaj, može se kazniti kaznom zatvora od 6 mjeseci do pet godina. Postoji procesura. Vlada je donijela plan cijepljenja i tu su točno određene faze cijepljenja. Ovdje vidimo u ovim nekim situacija kad se išlo preko reda, da se kršio redoslijed. Kazna može biti do pet godina i radi se o kaznenom djelu koje je u nadležnosti Uskoka. Moguće je više aktera koji mogu odgovarati za različita kaznena djela - pojasnio je Maršaveslki te dodao kako ovisno o modalitetu radnje, može doći do još nekog kaznenog djela.

- To je pronevjera. Ako liječnik uzme cjepivo i odnese ga doma da cijepi ukućane, to je pronevjera. Kod pronevjere nemamo nadležnost Uskoka već Državnog odvjetništva - rekao je Maršavelski.

'Moramo raditi na tome da postoji neki sustav odgovornosti'

Smatra kako je za utvrđivanje odgovornosti prvo potrebno utvrditi činjenice.

- Moguće je da se negdje stvarno dogodi da je bilo neko otvoreno cjepivo, ali to bi trebala biti rijetka i vrlo iznimna situacija. Neće liječnik otvarati cjepivo, ako pred sobom nema osoba koje će cijepiti. Vidimo da u zapadnim zemljama postoji snažan sustav odgovornosti. Ja ne mislim da u našem sustavu trebaju biti tako visoke sankcije, tamo su plaće liječnika puno više, ali moramo raditi na tome da postoji neki sustav odgovornosti - objasnio je profesor.

Na pitanje postoji li zapovjedna odgovornost nekoga iz HZJZ-a, ako liječnik postupi suprotno uputama rekao je:

- Ako je samo distribuirao cjepivo, a nije dao točnu uputu, liječnik mora slijediti generalni plan. Ali je činjenica da je u planu jasno rečeno da će biti uputa. Treba reći da cijepljenje preko reda, povlači jednu disciplinsku odgovornost i Hrvatska liječnička komora ima pravilinik o disciplinskoj odgovornosti. Mogu i zainteresirane osobe pokrenuti postupak odgovornosti pred hrvatskom liječničkom komorom. Ministar zdravstva za svakoga tko smatra da se cijepio preko reda, može pokrenuti disciplinski postupak pred Hrvatskom liječničkom komorom.

' Nitko od ne treba ići u zatvor, ali poželjne su blage sankcije'

Profesor Maršavelski naglasio je Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ima neke kaznene odredbe, ali ne misli da bi se ti slučajevi cijepljenja preko reda, mogli podvesti pod te odredbe.

- Bilo bi dosta teško jer je činjenica da tu nije bilo bačeno cjepivo, nego je imunizirana osoba koja u tom trenutku nije trebala biti na redu. Mislim da imamo dovoljno jasna kaznena djela i sustav disciplinske odgovornosti i mislim da ne trebamo ići dalje od toga - istaknuo je Maršavelski.

- Nitko od ovih osoba ne treba ići u zatvor, bilo bi poželjno da se ide s prijedlogom nekih blagih sankcija - zaključio je.