Profesor koji je napao učenika raditi će plan protiv nasilja?

Među više od 20 članova Povjerenstva koje treba napraviti plan za prevenciju i suzbijanje nasilja u školama, kao zamjena sindikalista Branimira Mihalinca imenovan je glavni tajnik sindikata Nijaz Karić.

Društvenim mrežama dijele se novinski tekstovi iz kojih saznajemo da je riječ o čovjeku kojeg su prije 18 godina prijavili za fizički napad na učenika.

Prema medijskim napisima iz 2001., učenici dva razreda Tehničke škole trebali su imati nastavu, ali im se na početku sata još nisu pojavili predavači pa su bili na hodniku. Čekajući profesora učenici su stvarali buku i nekoliko puta otvorili vrata učionice u kojoj je predavao Karić. To je, navodno, isprovociralo profesora, koji je nasrnuo na 17-godišnjeg učenika. I njegovi kolege su tvrdili da to nije “prvi Karićev ispad i da su njegovi nasrtaji na učenike poznati svim nastavnicima”.

Ministarstvo obrazovanja razgovarat će s Branimirom Mihalincem, predsjednikom Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, koji je Karića predložio kao svoju zamjenu.

- Ako su točni navodi o Karićevu nasilnom ponašanju, tražit ćemo od sindikata da nađu drugu zamjenu - kažu u resornome ministarstvu napominjući da nisu znali za ovakvu povijest Nijaza Karića u trenutku kad su prihvatili sindikalni prijedlog.

Novinske isječke od prije 18 godina u kojima se navodi da je Karić udario učenika podijelila je na društvenim mrežama Tamara Šoić, Karićeva bivša kolegica.

- Vidjela sam svojim očima, kao i 40 svjedoka, kako je jednog učenika šamarao i gušio. On je poznati zlostavljač - tvrdi Šoić koja navodi da je i prijavila slučaj.

- Karića je štitila ravnateljica Senija Zelić - Pavelić. Iako je prosvjetna inspekcija predložila otkaz, on je, kako bi to izbjegao, u dogovoru s ravnateljicom prešao na novo radno mjesto u sindikat. Tamo je na njihovu sramotu, ali on nema što tražiti u Povjerenstvu za suzbijanje nasilja - rekla je Šoić.

O svemu smo pitali i prozvanog Nijaza Karića.

- Priča je potpuno drugačija od one kakvom je prikazana. Protiv mene nikad nije podnesen nikakav spor. Dobio sam upozorenje pred otkaz, ali ono je bilo neutemeljeno - tvrdi Karić, koji u školstvu radi od 1978. godine. U Sindikatu je od 2000., kad je rad u školi smanjio na pola radnog vremena, a od 2008. ne predaje. Tvrdi da kroz čitav radni vijek nikoga nije udario. - Nikad nisam bio nasilan - tvrdi Karić, koji namjerava ostati i raditi u Povjerenstvu.

- Izabran sam na prijedlog sindikata i nema razloga zašto ne bih sudjelovao u radu Povjerenstva - zaključio je.

Za kolegicu koja ga optužuje da je nasilnik kaže da ne zna ništa o cijeloj priči, a angažirao je i odvjetnika jer se želi izboriti protiv neistina koje se o njemu šire.

Predsjednik sindikata Branimir Mihalinec stao je u obranu svojega glavnog tajnika. Tvrdi da Nijaz Karić nije nasilnik i da je prema njegovim informacijama postupak protiv njega obustavljen jer je optužba bila lažna. Zašto nije objavila i novinske članke kako je cijeli slučaj završio, upitao je Mihalinec.

- Zastrašujuće je da se društvene mreže koriste za govor mržnje i širenje laži. Mi smo sve prepustili našem odvjetniku kako bi zaštitio dostojanstvo našega glavnog tajnika. Vidjet će kako je moguće zaštititi čovjeka od objeda, laži i manipulacija - rekao je Mihalinec.

Čelnik sindikata tvrdi kako Nijaz Karić treba ostati njegova zamjena u povjerenstvu za suzbijanje nasilja u školama.

- To su prljave igre povjerenica sindikata Preporod u riječkoj Tehničkoj školi. Sigurno i na zna da su sve sumnje s Karića skinute - kazao je.

Na pitanje koji su po njegovu mišljenju motivi Tamare Šoić, sindikalac Mihalinec uzvraća:

- Motiv joj je očito oblatiti Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama ne bi li privukla ljude u svoj sindikat i oslabila naš - kaže Mihalinec.

No prozvana Šoić uzvraća:

- To nije točno. U sindikatu Preporod sam tek 15 dana, a iz Nezavisnog sindikata otišla sam nakon što je Karić mlatio učenike.

Napominje kako je tajnik sindikata očito i danas zaštićen, kao što je to bio slučaj i prije 18 godina.

- Očekujem odmazdu kao i tad. Oni su jači i imaju više novca. No bitno mi je da on više nije među učenicima, a sindikat, ako želi, neka se diči njime - zaključila je Šoić. Ministarstvo obrazovanja očito će, prije bilo kakve odluke, morati dobro ispitati slučaj.