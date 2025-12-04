Profesor pedofil uhićen u BiH: Od maloljetnog djeteta tražio da mu šalje eksplicitne snimke?

Muškarac iz Bosne i Hercegovine uhićen je policijskoj akciji pod nazivom Karika zbog sumnje u više kaznenih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Kako doznajemo, radi se o profesoru jedne škole. Uhićen je u srijedu kada je došao na sastanak sa djetetom, a dan kasnije priveden u Okružno javno tužiteljstvo.

Sumnjiče ga i da je od djeteta tražio da se fotografira na seksualno eksplicitan način i sačini i pošalje mu video snimke sa seksualnim sadržajem. Također ga terete da je počinio kaznena djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje kaznenih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju, kazneno djelo upoznavanje djece sa pornografijom temeljem kaznenog zakona Republike Srpske.

- Sumnjiči se da je u određenim vremenskom razdoblju koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju stupao u kontakt sa djecom, nakon čega je komunicirao na seksualno eksplicitan način, šaljući fotografije i video snimke sa seksualno eksplicitnim sadržajem. Od djeteta je tražio da se fotografira na seksualno eksplicitan način i sačini video snimke sa seksualno eksplicitnim sadržajem, te da mu se takve fotografije i video snimci pošalju, nakon čega je kroz navedenu komunikaciju uporno dogovarao sastanak radi vršenja obljube ili sa njom izjednačene spolne radnje. Na takav jedan sastanak došao u srijedu, kada su ga uhitili policajci - navode iz MUP-a RS-a.