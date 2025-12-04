Obavijesti

STRAVA U SUSJEDSTVU

Profesor pedofil uhićen u BiH: Od maloljetnog djeteta tražio da mu šalje eksplicitne snimke?

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: < 1 min
Profesor pedofil uhićen u BiH: Od maloljetnog djeteta tražio da mu šalje eksplicitne snimke?
Foto: InfoBijeljina

Sumnjiči se da je u određenim vremenskom razdoblju koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju stupao u kontakt sa djecom, nakon čega je komunicirao na seksualno eksplicitan način

Muškarac iz Bosne i Hercegovine uhićen je policijskoj akciji pod nazivom Karika zbog sumnje u više kaznenih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Kako doznajemo, radi se o profesoru jedne škole. Uhićen je u srijedu kada je došao na sastanak sa djetetom, a dan kasnije priveden u Okružno javno tužiteljstvo.

Sumnjiče ga i da je od djeteta tražio da se fotografira na seksualno eksplicitan način i sačini i pošalje mu video snimke sa seksualnim sadržajem. Također ga terete da je počinio kaznena djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje kaznenih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju, kazneno djelo upoznavanje djece sa pornografijom temeljem kaznenog zakona Republike Srpske.

- Sumnjiči se da je u određenim vremenskom razdoblju koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju stupao u kontakt sa djecom, nakon čega je komunicirao na seksualno eksplicitan način, šaljući fotografije i video snimke sa seksualno eksplicitnim sadržajem. Od djeteta je tražio da se fotografira na seksualno eksplicitan način i sačini video snimke sa seksualno eksplicitnim sadržajem, te da mu se takve fotografije i video snimci pošalju, nakon čega je kroz navedenu komunikaciju uporno dogovarao sastanak radi vršenja obljube ili sa njom izjednačene spolne radnje. Na takav jedan sastanak došao u srijedu, kada su ga uhitili policajci - navode iz MUP-a RS-a.

Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa
AFERA HIPODROM

Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa

Tomašević nije okrivljen u tom postupku i zaista si dopušta stvari koje se u civiliziranom i demokratskom društvu ne smiju dopuštati, dodao je Ivan Turudić
VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'
STAVIO IM OSMIJEH NA LICE

VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'

Pronašli smo i mladića koji je kako kaže, odlučio u ovo adventsko vrijeme, do Božića svaki dan nekome pomoći. Smatra kako je to najmanje što može učiniti za ljude i da treba pomagati drugima
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan

