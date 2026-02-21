Profesor prava o carinama: Trump sad ima veliki problem!

Američki profesor prava Alan B. Morrison izjavio je kako očekuje nove sudske postupke zbog najnovijih carina koje je uvodi predsjednik Donald Trump. U razgovoru za Sky News Morrison je kazao da bi bio “šokiran” ako ne uslijede tužbe, ocijenivši da Trump “pokušava učiniti mnogo toga što prema zakonu ne može”.

Trump je najavio uvođenje globalne carine od 15 posto na uvoz u SAD, uz tvrdnju da je riječ o maksimalnoj stopi koju može nametnuti prema postojećem zakonodavstvu. Morrison, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta George Washington, upozorio je na, kako je rekao, nedosljednosti u najavama visine carina, istaknuvši da su se postoci mijenjali iz dana u dan.

- Jučer je rekao da će uvesti namet od 10 posto, danas je to 15 posto, sutra bi moglo biti 25 posto - rekao je Morrison.

Profesor je također upozorio na moguću financijsku posljedicu za američku administraciju. Prema njegovim riječima, Trump bi mogao biti suočen s obvezom povrata oko 150 milijardi dolara, pa i više, uvoznicima koji su plaćali carine koje je Vrhovni sud u međuvremenu proglasio nezakonitima.

- To je veliki problem za njega - govori.

Trump je, međutim, poručio da taj novac neće biti vraćen.

Morrison je objasnio da je Vrhovni sud ranije presudio kako zakon na koji se Trump pozivao nije bio valjana osnova za uvođenje takvih nameta. Ipak, dodao je da postoje i drugi zakoni koji u određenim okolnostima dopuštaju uvođenje carina, zbog čega je Trump posegnuo za alternativnim pravnim temeljima kako bi pokušao nadoknaditi dio proračunskih gubitaka.