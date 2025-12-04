Profesor s FPZG-a seksistički je vrijeđao Maju Sever. Studenti se pobunili: Javno osuđujemo!

Politolog Boris Havel, koji je izvanredni profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti, na društvenim je mrežama objavio više komentara za koje Klub studenata FPZG-a kaže da su neprimjereni za jednog sveučilišnog profesora koji predaje mladima... Zato su se oglasili priopćenjem...

- Klub studenata fakulteta političkih znanosti u Zagrebu ovom objavom želi javno osuditi izjave izv. prof. dr. sc. Borisa Havela koje smatramo neprimjerenima za sveučilišnog profesora koji predaje studentima i mladima. KSFPZG nije za cenzuru niti će ikada biti, ali ako profesor i akademik može iznositi seksistička stajališta bez javne prozivke, mi kao akademski građani, smatramo da je naša dužnost reagirati na iznesena stajališta - objavili su iz studentskog kluba...

Kao prvi primjer istaknuli su Havelovu objavu o novinarki Maji Sever... Havel je na Twitteru, odnosno X-u, 30. studenog objavio...

- Vele promatrači sa strane: "J*b*š skup na kojem je Maja Sever najljepša"...

Objavi je dodao fotografiju s antifašističkog prosvjeda.

Studenti su izdvojili i Havelovu objavu o požaru na zgradi Vjesnika. "Novi rasplet: Vjesnikov neboder se samozapalio", napisao je profesor Havel na društvenim mrežama.

Studenti poručuju da profesor tako implicira da mediji ne prenose istinu...

- Novinari su često meta napada i prijetnji u Hrvatskoj, a ovdje se radi o osobi koja je profesor i radi na fakultetu gdje se predaje novinarstvo - poručuju studenti.

Studentima su sporne i Havelove objave o ratu o ratu u Gazi, hvaljenju Netanyahua i njegovih akcija, izraelskim napadima na Iran...

- S obzirom da je vidljivo da profesor ima tendenciju dijeliti neprovjerene informacije smatramo da bi mogao malo naučiti od profesora novinarstva na kolegiju novinarska etika ili osnove novinarstva. Također bismo za kraj izrazili naš jasan stav, koji profesor nažalost ne dijeli. Free Palestine! Jedan svijet, jedna borba! - poručuju studenti...