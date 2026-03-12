Profesorica je učinila sve za autističnog dječaka: Svaki njegov napredak mi je nagrada

U dugogodišnjem radu u školskom sustavu radila sam s učenicima s različitim poteškoćama, no do 2021. nisam radila s autističnim učenikom. O autizmu sam dotad znala tek neke površne informacije i ta me misao pomalo plašila. Školska godina još nije ni počela, a ja sam već imala tremu, nisam znala što od djeteta mogu očekivati, kakve će biti njegove rekcije na određene podražaje, a i očekivanja roditelja su mi stvarala određeni pritisak - priznaje nam gospođa Dinka Tolić, profesorica hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke u zagrebačkoj Dubravi.

Prvi susret i izazovi

Jan, dječak s autizmom prije četiri godine dolazi u 5. razred kao redovan učenik. Zahvaljujući trudu bivše učiteljice, Jan je u potpunosti integriran u razred. I prije početka nastave prof. Tolić je zatražila razgovor s Janovom mamom priznajući joj da nema profesionalnih spoznaja kako raditi s autističnim djetetom te da joj trebaju radni materijali koji bi ju mogli usmjeriti u daljnjem radu.

- Janova mama je vrlo brzo nabavila ogledne radne listiće i to je bio početak jedne divne suradnje. Do novih spoznaja dolazila sam putem interneta, na predavanjima koja su održavale profesorice sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu i u suradnji s Janovim asistenticama - govori Tolić te napominje da na Filozofskom fakultetu nije imala predavanja na temu rada s djecom s poteškoćama bojeći se da ni danas situacija nije puno bolja. Djeca s poteškoćama bivaju integrirana u sustav, a stvaran rad s takvom djecom prepušten je snalažljivosti i upornosti učitelja.

24sata Zagreb: Profesorica hrvatskog jezika Dinka Tolić | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Unatoč početnoj nesigurnosti profesorica je vrlo brzo "kliknula" s Janom, opuštenost u svakodnevnoj komunikaciji brzo je urodila plodom: Jan je prihvaćao sve oblike rada, izvršavao je svoje zadatke, veselio se satovima hrvatskoga jezika. Prateći objave Janove mame, profesorica je pratila njegove aktivnosti te ih povezivala s gradivom iz jezika i književnosti.

- Obiteljska putovanja i vrijeme provedeno s domaćim životinjama često su prerastala u priču uz koju je Jan ponavljao vrste riječi i/ili pokazivao razumijevanje pročitanog. Prilagodba materijala često je značila obogaćivanje teksta raznim sličicama, svi važni pojmovi isticani su crvenom bojom, strogo se pazilo na preglednost i na font teksta - objašnjava Tolić. No naglašava da prilagodba nije vezana samo uz materijale, nego i uz način rada.

- Autistična djeca obično inzistiraju da njihov radni prostor bude izuzetno uredan, a to zahtijeva strpljenje i emocionalnu opuštenost. Jan je osjetljiv na vremenske promjene, povremeno treba prošetati ili zapjevati pa i meni spustiti rukave na košulji. Opušteno dijete u učionici najsigurniji je put do znanja - to jednako vrijedi za učenike s poteškoćama i bez poteškoća - kaže Dinka.

24sata Zagreb: Profesorica hrvatskog jezika Dinka Tolić | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kreativne metode poučavanja

Udžbenici prilagođeni djeci s poteškoćama ne pokrivaju sve aspekte poteškoća s kojima djeca žive i dolaze u školu, zato je angažman učitelja od iznimne važnosti. Kako bi Janu približila nastavne jedinice, prof. Tolić je sažimala svaku nastavnu jedinicu, obogaćivala je sličicama ili crtežima, bojom i fontom jasno isticala najvažnije pojmove i uz svaki zadatak koji bi Jan trebao napisati davala ogledne primjere.

Poseban izazov su bile lektire. Tu su joj kreativnim zadatcima često pomagali njezini učenici i školska knjižničarka koja je, prateći dječje časopise, pronalazila priče prilagođene Janovim sposobnostima i interesima. Dok su djeca pisala školsku zadaću, Jan je dopunjavao rečenice postojeće priče, na jednom papiru je imao nepotpune rečenice koje je morao dopuniti odgovarajućom imenicom s drugog papira. Posebno je bilo zanimljivo učenje glagoljice: profesorica je Janu priredila papir s nizom životinja koje je on morao napisati glagoljicom, azbuku mu je priredila na posebnom papiru.

24sata Zagreb: Profesorica hrvatskog jezika Dinka Tolić | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Profesorica se nadala da će Jan sve napisati do kraja sata. Na njezino iznenađenje Jan je sve napisao u petnaestak minuta, točno i uredno. Jan voli crtati pa je profesorica često tražila da ilustrira temu priče s tim da je posebnu pozornost obraćala bojama jer Jan vidi i osjeća svaku nijansu boje.

Četiri godine zajedničkog rada bile su od velike važnosti ne samo Janu, nego i profesorici Tolić koja je uz Jana bolje upoznala sebe i toliko novog naučila o poučavanju.

- Jan me naučio kako se fokusirati na ono najbitnije i kako uživati u jednostavnim koracima - govori nam gospođa Tolić.

Podučavanje i edukacija

Iskustvo s Janom inspiriralo je profesoricu Tolić da svoje znanja prenese kolegama predstavljajući im dobre primjere prakse: kako prilagoditi nastavnu jedinicu, kako ju vizualno obogatiti, kako zadatke temeljiti na učenikovom iskustvu te kako postupiti u kriznim situacijama jer i one se povremeno dogode.

- U radu s djetetom s poteškoćama svaka je sitnica važna, a svaki napredak je nagrada - djetetu, učitelju, razredu. I to je ono što našem poslu daje smisao - zaključuje gospođa Tolić.

Predanost i strpljenje čine je posebnom, našim ponosom - učiteljicom koja unatoč i usprkos poteškoćama ne odustaje ni od jednog djeteta.

