Profitiraju mladi i ugostitelji, ali uvode i zdravstveni porez

Oni koji jedu u restoranima i naručuju hranu možda će osjetiti pojeftinjenja, ali oni koji piju gazirana pića, alkohol i puše dobit će novi udar po džepu.

Četvrti krug porezne reforme, koji su jučer predstavili premijer Andrej Plenković i ministar financija Zdravko Marić, fokusirala se na određene skupine poput mladih ili ugostitelja, a samo jedna mjera koja stupa na snagu sljedeće godine obuhvatit će sve stanovništvo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od sljedeće godine PDV na baš sve proizvode bit će 24, umjesto 25 posto, pa bi nešto što danas košta 100 kuna trebalo koštati 99,2 kune. Premijer nije poslušao upozorenja da radije ostavi PDV na 25 posto jer građani ovu mjeru neće osjetiti, a da rastereti plaće i svu hranu od PDV-a.

No ugostitelji su izborili veliku pobjedu. U zadnji tren su preko ministra turizma Garija Cappellija izlobirali da im PDV na hranu koju poslužuju padne s 25 na 13 posto. To bi moglo donijeti pojeftinjenja hrane ili će taj novac ugostitelji zadržati za sebe, a cijene ostaviti iste.

Pad PDV-a na hranu u ugostiteljstvu trebao bi značiti oko 10 posto jeftiniji proizvod, a mi smo izračunali koliko bi ta pojeftinjenja trebala iznositi. Ukupno će se država odreći milijardu kuna godišnje s ovom olakšicom ugostiteljima. Sasvim pristojna večera za četvero tako bi trebala, bez pića, biti 50-ak kuna jeftinija. No treba se sjetiti da je već Slavko Linić bio spustio PDV na 13 posto i na piće i na hranu ugostiteljima, ali pojeftinjenja nije bilo, pa je PDV opet podignut na 25 posto uz bučno negodovanje cijele branše. Od ugostiteljsko-turističkih udruga poslodavaca, koje su jučer redom pohvalile ovu mjeru, samo je Joso Smolić iz Hrvatske obrtničke komore poručio da bi cijene zaista i trebale pasti.

- Vjerujem da će doći do pojeftinjenja jela kod ugostitelja, pogotovo na Jadranu. A ostat će nešto i za investicije i povećanje plaća. Na kontinentu, poglavito kod kolega u Slavoniji, cijene su ionako niske i njima će ovo pomoći da prežive - kaže Joso Smolić.

Gdje će završiti novac?

Koordinacija ugostitelja poručila je da će iskoristiti niži PDV za zapošljavanje domaćih ljudi, pregovore kojima će dignuti plaće, ali će kupovati i domaću hranu, koja je malo skuplja, i tako dignuti kvalitetu usluge. Iz Hrvatske gospodarske komore poručili su da će niži PDV povećati konkurentnost naše zemlje u odnosu na Grčku i Tursku, ali i otvoriti vrata novim investicijama. Hrvatska udruga poslodavaca u ugostiteljstvu i turizmu kaže da smanjenje PDV-a predstavlja efikasnu mjeru za povećanje plaća, bolju uslugu i investicije, ali podsjećaju i da konkurentne mediteranske zemlje imaju PDV od 10 posto. Prema ovim najavama, čini se da će rijetko tko snižavati cijene, a bit će dobro ako milijarda kuna završi barem u džepovima radnika i novim investicijama.

Mladi očekuju povišice

Slično je i s drugom važnom mjerom za zapošljavanje mladih. Vlada je odlučila da zaposleni mladi do 25 godina uopće neće plaćati porez, a samim time ni prirez, na svoje plaće. Oni između 25 i 30 godina plaćat će pola predviđenog poreza. Ministar Marić i premijer Plenković poručili su da je to i gospodarska i demografska mjera. Podsjetimo, kako smo jučer objavili, zaposlenik mlađi od 25 godina koji živi u Zagrebu trebao bi imati čak 869 kn veću plaću. Ali i to će ovisiti o volji poslodavca. Jednostavno im mogu ostaviti istu plaću, a razliku u porezu ostaviti sebi.

Vlada niti u cijene zbog nižeg PDV-a niti u plaće ne može intervenirati.

Ministar Marić je, odgovarajući na pitanja očekuje li povećanje plaća kod poslodavaca, ali i snižavanje cijena, odgovorio da im je ova vlada dala jasan poticaj, ali da je sad na njima red.

- Mi smo učinili većinu mjera za gospodarstvo, ne sjedimo skrštenih ruku, ali na poslodavcima je da te mjere prepoznaju i povećaju plaće, zaposlenost i standard - rekao je Marić.

Premijer Andrej Plenković nije baš bio sretan pitanjem o tome zašto se opet spušta stopa PDV-a ugostiteljima kad ju je ova vlada povisila i zašto inzistira na spuštanju opće stope PDV-a s 25 na 24 posto kad to ne donosi pojeftinjenja.

- Sve sam objasnio. A da malo stisnete njih kao što stiskate nas? - rekao je Plenković aludirajući na trgovce, ugostitelje i ostale koji će imati koristi od ovih novih mjera.

Poslodavci će bez poreza moći isplatiti radniku i topli obrok, dopunsko zdravstveno, dječji vrtić, smještaj...

No uz ove darove Vlada daje i batinu. Opet će poskupjeti cigarete i alkohol, a potpuna novost je da će se jače oporezovati pića koja u sebi imaju više šećera. Ovo zadnje dosad nije bio slučaj. Još je potpuno nepoznato koliko će poskupjeti gazirana pića i ostala sa šećerom te alkohol i cigarete. Marić je rekao da će to tek razmotriti. Plenković je najavio da time djeluju i na zdravlje.

- Problem pretilosti kod mladih je izražen. Želimo da se konzumacija takvih napitaka smanji kod djece - rekao je Plenković o slatkim pićima.

Kujundžiću opet popustili

Dosad je takvo jače oporezivanje gurao ministar zdravstva Milan Kujundžić, ali su Marić i Plenković odbijali. Cigarete su dosad poskupljivale svake godine. Iako Vlada uvijek o takvim poskupljenjima kaže da se brine o zdravlju nacije, postoji i druga strana medalje. Lani su na porezima na cigarete, alkohol, pivo i kavu sakupili čak 5,9 milijardi kuna. Kad bi se svi odrekli tih poroka, proračun bi bio u velikim problemima. Ovaj krug poreznog rasterećenja, koji stupa na snagu 1. siječnja, iznosi 3,75 milijardi kuna godišnje. Marić je odbio prijedloge koalicijskih partnera HNS-a da smanji porez na plaće. Rekao je da za to nema prostora u proračunu.

Ipak, do usvajanja svega najavljenog proći će još mjeseci, tako da su još moguće izmjene Marićeva prijedloga nakon javne rasprave.

Nepoznanice

Vlada će do kraja godine odlučiti koliko će poskupjeti alkohol, cigarete i slatka pića. Iako kažu da se time bore samo za zdravlje nacije, bez kavopija, pivopija i pušača državni proračun bi bio u problemu jer bi nedostajalo čak 5,9 mlrd. kn

Tema: Hrvatska