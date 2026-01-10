Obavijesti

OPREZ

Prognoza: Skoro cijela Hrvatska u žutom alarmu zbog leda

Zagreb: Pada ledena kiša | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Cijela Hrvatska danas pod utjecajem zimskih uvjeta – očekuju se snijeg, susnježica, kiša i magla, uz niske temperature i povremene pljuskove na Jadranu.

Prema najnovijoj prognozi, većinu zemlje prekriva gusta naoblaka, a u unutrašnjosti prevladavaju oborine u obliku susnježice i snijega. U jutarnjim satima snijeg se ponegdje smrzava na hladnim podlogama, stvarajući opasnost od poledice na prometnicama.

Trakošćan: Zaleđeno jezero Trakošćan stvara magičnu zimsku sliku Trakošćan: Zaleđeno jezero Trakošćan stvara magičnu zimsku sliku Trakošćan: Zaleđeno jezero Trakošćan stvara magičnu zimsku sliku
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Krajem dana ponovno raste vjerojatnost za novi snježni pokrivač, a lokalno se očekuje i magla koja dodatno otežava vidljivost. Na Jadranu prevladava kišovito vrijeme, posebno na južnom dijelu gdje su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Uz obalu puše umjerena do jaka bura i sjeverozapadni vjetar, dok na krajnjem jugu prevladava jugozapadni i južni vjetar (jugo). Vjetar na kopnu uglavnom slab, ali dovoljan da dodatno pojača osjećaj hladnoće.

Temperature su prave zimske: u unutrašnjosti najviša dnevna od 1 do 6 °C, a u Zagrebu između 0 i 2 °C, na Sljemenu čak i do -1 °C. Na Jadranu je nešto ugodnije, s najvišim temperaturama od 8 do 12 °C, ali uz povremene obilne oborine. Vozačima i pješacima savjetuje se poseban oprez zbog moguće poledice i smanjene vidljivosti, a stanovnici obalnih područja trebaju biti spremni na povremeno jake udare vjetra i pljuskove. Prema najavama meteorologa, zimski uvjeti nastavit će se i narednih dana, a već u petak očekuje se novi val vremenskih nepogoda.

Zagreb: Erotska skulptura od snijega | Video: 24sata/pixsell

Hrvatska sutra

Na Jadranu će prevladati sunčano, do jutra mjestimice više oblaka. U većem dijelu unutrašnjosti prijepodne razvedravanje, još lokalno može pasti slab snijeg, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, u noći i ujutro prolazno na udare i jak. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i tramontana, mjestimice s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka između -9 i -4, u Primorskoj Hrvatskoj većinom od -1 do 4 °C. Najviša dnevna od -3 do 2, na Jadranu od 5 do 10 °C, objavio je DHMZ.

