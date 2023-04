Prognoza vremena za Uskrs

I dalje razmjerno vjetrovito te u većini krajeva promjenljivo sa sunčanim razdobljima. Uz više oblaka moguće su slabe oborine, malo kiše na krajnjem jugu i istoku zemlje, a u Lici snijeg, kojeg u prvom dijelu dana može biti i na istoku. Najsunčanije će biti na sjevernom Jadranu. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a duž obale jaka i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima, uglavnom podno Velebit, prognoziraju iz DHMZ-a za sutra.

Vjetar će do kraja dana malo oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 2, na Jadranu od 3 do 9, a najviša dnevna od 2 do 8 na kopnu te od 8 do 14 °C duž obale. Na istoku zemlje u Slavoniji može se očekivati i susnježica.

Foto: dhmz.hr

Crveni meteoalarm izdan je za cijelu Dalmaciju, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te riječku regiju zbog olujnih udara, a kod Velebita i orkanskih udara bure i do 180 km/h.

Foto: dhmz.hr

- Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom - upozoravaju iz DHMZ-a.

Vrijeme za Uskrs

U nastavku tjedna malo do umjereno oblačno uz kišu i jaki vjetar. Najviša dnevna temperatura do 14 °C.

Temperature bit će u unutrašnjosti od 9 do 12, a na Jadranu oko 14 °C. Više kiše u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te Slavoniji i Baranji. U nedjelju se očekuje oblačno, a zapuhati će jaka, mjestimice olujna bura koja će se sa sjevernog Jadrana širiti prema jugu. Uz obalu mjestimice sunčano uz poneku naoblaku.

