Prognoza za Hrvatsku: Ujutro magla, navečer moguća kiša

U većini unutrašnjosti niski oblaci uz moguću slabu rosulju, a ujutro i magla. Uglavnom od sredine dana mjestimice smanjenje naoblake, pogotovo u Slavoniji.

U Lici sunčanije. Na sjevernom Jadranu postupno naoblačenje sa zapada, navečer mogućnost i za ponegdje malo kiše, a u Dalmaciji veći dio dana pretežno sunčano, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Vjetar uglavnom slab, na istoku poslijepodne do umjeren istočni i jugoistočni, a na Jadranu prijepodne umjerena bura, na jugu ujutro još i jaka. Najviša dnevna temperatura većinom od 2 do 7, a na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva Celzijusovih.

