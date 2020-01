'Prohodat ću cijelu Hrvatsku kako bi svi dobili bolju skrb!'

Ne brojim dane, ne brojim kilometre, nemam ni GPS. Ali već ovo što sam do sada doživio ne stane u knjigu.

Koliko je ljudskih sudbina, koliko sam doživio dobrote i podrške... Ništa nisam organizirao, a ljudi koje vidim prvi put u životu prihvaćaju me u svoje domove na prenoćište i odmor, otvaraju vrata svojih kuća! Vozači trube u znak potpore, zastaju, pitaju me treba li mi što. U susret mi izlazi i policija. Ali kad te dočekaju cijeli dječji vrtić i njihove tete, onda znaš da si na pravom putu, govori nam Ivo Matičević, čelnik Građanske inicijative Sinovi i kćeri Neretve. Ne smeta mu ni bura. Više puta nam je ponovio što je sve doživio posljednjih dana. Matičević je, 14. siječnja rano ujutro iz Metkovića pješice krenuo na put prema Zagrebu. Kako je i obećao prije godinu dana, jer se ništa nije napravilo na poboljšanju zdravstvene skrbi za stanovnike, ali i goste doline Neretve.

- Minimum je uspostava helikopterske medicinske službe. Izvan turističke sezone građani Metkovića nemaju, po Ustavu garantiranu, odgovarajuću zdravstvenu skrb unutar zlatnog sata. Ništa se konkretno ne događa, samo jedna kozmetika koja se plasira ljudima - Matičevićevi su motivi za ovo “hodočašće” u metropolu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Štedeći bateriju od mobitela i uz napomenu kako nema dovoljno riječi kojima bi opisao dobrotu ljudi, kazao nam je kako se tijekom puta uvjerio da su i u drugim dijelovima Dalmatinske zagore mještani suočeni s tim problemima.

- Kad sretnem majku petero djece koja plače i kaže mi kako se samo boji da joj dijete ne zakašlje, da se ne razboli, jasno mi je da nismo svi u istom položaju, da puno ljudi ima problema kao i mi u dolini Neretve, iako bi, prema hrvatskom Ustavu, svi trebali biti jednaki. A samo tražim da institucije ove države rade svoj posao i štite ljude, svoje stanovnike! Zato nema priče da neću doći do Zagreba, samo gazim, ni bura ni drugi vremenski uvjeti neće me spriječiti niti me mogu omesti - odlučan je Matičević. Subotnju noć proveo je u Vrlici, a već danas zaputit će se prema Kninu.