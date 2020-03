'Proizvodimo ih 600 dnevno, morali smo zaposliti još ljudi'

Jednokratna zaštitna medicinska oprema danas je najpoželjnija roba na svijetu. Oko nje se lome koplja u zdravstvu i za vrijeme pandemije zbog čega je ministar zdravstva Vili Beroš po prvi puta od izbijanja zdravstvene krize javno pokazao nervozu.

Na prozivke da liječnici nemaju dovoljno opreme odgovorio je veoma žestoko.

- Ljuti me ponašanje zlonamjernih pojedinaca. Dobio sam informaciju da su pojedini liječnici namjerno sklanjali opremu s polica da bi lažno prikazali stanje. Svi znamo da u svakom ratu ima pete kolone. U ovom trenu iz Zaboka za Zagreb stiže 7 tisuća maski, sutra isto stiže iz Kine... Radimo maksimalno koliko je moguće u odnosu na svjetska tržišta. Kad ovo završi evaluirat će se uloga svih nas, pa i mene. Situacija nije optimalna, jasno je svima. Davno je bilo rečeno domovima zdravlja da nabave zaštitnu opremu, gdje su sad ti ravnatelji? Jesu li je nabavili? Oni koji će nam bacati klipove, neće uspjeti, kao i nikad do sada - rekao je uzrujani Beroš.

Povod za ovakvu reakciju je bila i objava fotografija koja se dijeli po WhatsApp grupama s praznim policama u jednoj bolnici. Također je osnovana i Facebook stranica “Covid19, na prvoj liniji obrane” s koje se poziva liječnike da podijele svoja iskustva s nedostatkom opreme.. Nadalje, tu je i problem s liječnicima obiteljske medicine koji nemaju dovoljno opreme. Zanimljivo je i da stranica ima naslovnu fotografiju na kojoj je navedeno “Zdravstvo vs politika”. Na jednoj strani su obične, platnene maske, a na drugoj slike ministara Zdravka Marića, Damira Krstičevića i Davora Božinovića s modernim maskama. Pojavila nam se informacija i da je osnivač te stranice liječnik Ivan Bekavac (Most), ali on nam je to opovrgnuo i rekao da je osnivač Hrvatska udruga bolničkih liječnika čiji je on član. Predsjednica udruge nije nam se javila za komentar Beroševih izjava i komentirati suočavaju li se zaista liječnici s deficitom opreme. Hrvatska liječnička komora, čiji je predsjednik Krešimir Luetić, u svojoj je objavi također dala naslutiti da nema dovoljno opreme i da se ona neracionalno koristi. A čini se da su aludirali i na to što su dužnosnici nosili najkvalitetnije maske koje štite od virusa Covid 19.

- Svjedoci smo zadnjih dana da se zaštitne maske i rukavice, taj dragocjeni materijal, bez kojeg su zdravstveni radnici na prvoj crti spašavanja života potpuno nezaštićeni, pred našim očima svakodnevno troše mimo propisanih uputa. Maske sa zaštitnim filterom su namijenjene zdravstvenim djelatnicima i nitko ih drugi ne bi trebao nositi – stoji u objavi.

No neki liječnici s kojima smo pričali kažu da ne treba u ovom trenutku stvarati paniku. To kaže i Vikica Krolo, predsjednica HOKOM-a koji okuplja liječnike obiteljske medicine.

- Nema te zemlje na svijetu koja će imati dovoljne opreme za ove epidemijske razmjere, a mi smo na prvoj liniji – kaže Krolo koja ističe da obiteljski liječnici nisu imali zalihe, ali razumiju da su prioritet bolnice. Čekaju opremu od stožera.

'Maske smo ranije uvozili, sad ih radimo sami'

Provjerili smo s proizvođačima kako Hrvatska stoji po pitanju medicinske opreme.

- Na dan proizvedemo 600 maski, 300 kombinezona, 600 hlača, radimo zaštitne navlake za cipele, kape, posteljinu, jednokratne pidžame...Imamo inače više od 1000 artikala no zbog pandemije smo se koncentrirali na 60-tak nužnih. Prije smo uvozili maske, a ovaj tjedna smo počeli raditi sami maske od platna plus mikrofibra. Pri izbijanju krize na lageru smo imali dva milijuna maski koje smo plasirali u zdravstvene ustanove, farmaceutsku i prehrambenu industriju – kaže nam Robert Crnjević, direktor Meditexa iz Zaboka, firme za proizvodnju jednokratne medicinske opreme. Kolika je potražnja, plastično objašnjava:

- U zadnjih mjesec dana potrošili smo 120.000 metara kvadratnih materijala. Materijala još imamo za neku svoju proizvodnju no ako pandemija potraje ne znamo što će biti - kaže.

Foto: Matija Topolovec/PIXSELL Crnjević s radnicama u prostorijama Meditexa 2011. godine

Dodaje kako se već osjećaju problemi tržišta na cijelome svijetu.

- Materijal koji smo naručili u siječnju stigao nam je u ožujku, a ovaj sad što smo naručili proizvođač je najavio da će stići u kolovozu. Od izbijanja pandemije imali smo puno upita od Italije, Slovenije, BiH no morali smo ih odbiti jer ne možemo pokriti ni hrvatske potrebe. Ne možemo vremenski stići sve koliko narudžbi imamo – ističe Crnjević. No dok se na burzi našlo na tisuće ugostitelja, frizera, kozmetičara i trgovaca, njegova tvrtka zapošljava nove kadrove.

- Zaposlio sam desetak novih ljudi i sad nas ima oko 120, a tvrtka je počela s radom 1993. i jednim zaposlenim – rekao je. Pitali smo ga da li zna što se s opremom događa po bolnicama s obzirom na izjave ministra Beroša.

- Svaki dan isporučujemo. Danas je oprema išla za Dr. Fran Mihaljević i Sv. Duh, neki dan za Dubravu, a bolnice do opreme dolaze i preko veledrogerija za druge gradove. Čuo sam što je rekao ministar i ne znam što se događa no možda su to napravili liječnici koji u tom trenutku nisu imali opremu na raspolaganja jer količine koje se proizvedu i koje bolnice preuzmi ne mogu svi dobiti jednako i u isto vrijeme. A kako se radi o jednokratnoj opremi koja se baca jer je o jedini način da se suzbije širenje virusa, potražnja je iznimna – pojasnio je. Pitali smo da li se u proizvodnji pridržavaju propisanih uvjeta rada s obzirom na pandemiju.

- Preporuke da se ljudi na poslu drže na udaljenosti od dva metra i ostalo trudimo se pridržavati no zbog prirode našeg posla taj razmak je u nekim slučajevima neizvediv. Inače imamo ionako poseban protokol i svi djelatnici su pod maskama tako da ne bi trebalo biti problema – zaključio je.