Proizvodnja struje u Sloveniji "na povijesno najnižoj razini''

Slovenija više ne proizvodi potrebne količine električne energije, a njena bi se cijena za domaćinstva i gospodarstvo idućih mjeseci mogla enormno povećati, upozorio je u utorak u razgovoru za Slovenski radio Aleksander Mervar, direktor Elektrogospodarstva Slovenije "ELES".

Na visoke cijene na energetskom tržištu trenutno djeluje rat u Ukrajini, no one će i u slučaju smirivanja tih okolnosti biti ekstremno visoke, u prijelaznom razdoblju mogle bi porasti dva do tri puta, kazao je Mervar. Dodao je kako za sada nema indicija da bi moglo doći do redukcija isporuka električne energije premda Slovenija više ne proizvodi dovoljno struje nego je sve ovisnija o uvozu.

Proizvodnja struje u Sloveniji je u prvih pet mjeseci ove godine bila "na povijesno najnižoj razini", kazao je dodavši da je zbog održivosti sustava zemlja u tom razdoblju bila skoro cijelo vrijeme ovisna o uvezenoj struji zbog niskog vodostaja rijeka na kojima su domaće hidrocentrale.

Pri tom je upozorio da Slovenija glede razvoja potencijala novih izvora električne energije "stoji na mjestu" jer nema razvijenih "zelenih" izvora energije, a još nisu riješene dileme oko gradnje drugog bloka nuklearke Krško kad sadašnji reaktor prestane raditi niti nadomjesni kapaciteti nakon što se, kako je politički dogovoreno, zbog ekoloških razloga zatvori termoelektrana u Šoštanju TEŠ 3 koja je uz nuklearku u Krškom i hidrocentrale predstavlja treći stup stabilnosti slovenskog elektrosustava.

