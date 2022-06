Filipović o cijenama goriva: Ljudi mogu biti zadovoljni, kad se uzmu u obzir sve okolnosti

Ministar gospodarstva i održivog razvoja, Davor Filipović, u emisiji Hrvatskoga radija "A sada Vlada", rekao je kako se može znati što će se događati u sljedeća dva tjedna, ali da u ovim uvjetima neizvjesnosti, ne može se prognozirati što će biti nakon toga s cijenama goriva.

- U ponedjeljak smo donijeli odluke o smanjenju trošarina i trgovačkih marži. Produžili smo period u kojem računamo cijene nafte i naftnih derivata, a ta je uredba na snazi idućih 30 dana - rekao je i dodao da će vidjeti situaciju na svjetskim tržištima i po tome dalje formirati cijene.

- Išli smo na interval od dva tjedna kako bi išli u korist sugrađanima i gospodarstvu. Cijena je goriva sada niža nego da se išlo na tjedan dana. Ako će cijene goriva na svjetskim tržištima ići prema dolje, onda će i kod nas ići prema dolje - ističe Filipović smatrajući da, kada se uzmu u obzir sve okolnosti, ljudi mogu biti zadovoljni.

Komentirajući trošarine, kaže da je manevarski prostor oko 36, 37 lipa po litri, a kod dizela oko 16ili 17 lipa.

- U izvanrednim okolnostima sve su opcije na stolu, analiziramo i pratimo što se događa na tržištu, a kako bismo mogli adekvatno reagirati. Učinit ćemo sve da budemo uz sugrađane i gospodarstvo - rekao je.

Na pitanje o nestašicama, kaže da su zalihe sukladno zakonu, 90 dana za naftu i derivate.

- Usuđujem se reći da neće biti nestašica. Reakcija distributera ponajprije dolazi jer smo smanjili trgovačku maržu. Dugi niz godina one su bile delimitirane, a mišljenja sam kako u kriznim situacijama svi moraju podnijeti dio svoje odgovornosti, pa i naftne tvrtke te distributeri. Njihova je reakcija takva "jer smo skratili njihove zarade" više nego što postoji stvarna opasnost nestašica - poručio je.

Na pitanje oko dodatnih paketa za najugroženije, poput ribara ili poljoprivrednika kaže: "Od 1. travnja je Vlada reagirala velikim paketom mjera od pet milijarda kuna. Da nije bilo intervencija Vlade bilo bi većeg povećanja i cijena električne energije, pa kod plina također. Pratit ćemo situaciju i donosit ćemo adekvatne i pravovremene odluke, kao što smo ih donosili do sada."

Komentirao je i Janaf i LNG na Krku.

- Ova novonastala situacija Hrvatsku stavlja u poziciju da možemo postati energetsko čvorište te važan igrač kada je u pitanju energija u ovom dijelu Europe. Janaf se nalazi u situaciji da s postojećim kapacitetima možemo zadovoljiti recimo sve potrebe Mađarske. Kapacitet Janafa 11,4 milijuna tona, Mađarskoj treba 8,1 milijun. Bez ikakvih investicija možemo dobaviti naftu prema Mađarskoj. Janaf uz određene investicija može uduplati te kapacitete. S tog aspekta se nalazimo u dobroj poziciji. Kada govorimo o LNG terminalu, ne postoji europski dužnosnik, kada odem u Bruxelles ili negdje drugdje, a koji ne skrene pozornost na važnost našeg postojećeg LNG-a. To je bio mudar potez Vlade. Plan je uduplati kapacitete LNG-a, da ide na 6,1 milijardi kubika. Kako bi se osigurala opskrba Hrvatske, ali kako bi mogli opskrbljivati Sloveniju, da bi plin mogao ići prema Mađarskoj. Razmišljamo o tome da u dogledno vrijeme plinom opskrbljujemo i BiH, ističe, dodajući da cijela situacija stavlja Hrvatsku kao ozbiljnog igrača na novoj energetskoj karti Europe.

Filipović kaže i kako se nafta kod nas već sada uvozi iz drugih izvora, a da preko Janafa ne dolazi ruska nafta. Kaže da je fokus sigurnost opskrbe te da će podzemno skladište plina do 1. studenog dopuniti do 90 postokapaciteta. Poručio je i kako je HEP-u odobreno jamstvo za kredit do 400 milijuna eura, kako bi bolnice i rodilišta mogli neometano raditi. Komentirao je i stanje s inflacijom.

- Inflacija nije problem samo Hrvatske već i cijeloga svijeta. Cijene idu prema gore i treba učiniti sve da bi se ti inflatorni udari na naše gospodarstvo donekle oblažili, ističe dodajući da traže način kako pomoći.



Kaže kako je istina da usporavaju projekcije rasta, ali da nitko od svjetskih stručnjaka ne smatra da će doći do globalne recesije.



- Doći će do slučaja da će neke zemlje doći u takvu situaciju, ali ne svjetsko gospodarstvo u cjelini.



