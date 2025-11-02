Projekt restauracije travnjaka i lokvi u Nacionalnom parku Krka

Javna ustanova Nacionalni park Krka tijekom idućih pet godina planira restauraciju travnjaka na površini od 260 hektara u okviru projekta "Mosaic of LIFE" vrijednog oko 4,8 milijuna eura, koji se sufinancira sredstvima LIFE Programa EU, Ureda za udruge i Fonda za zaštitu okoliša.

To je ujedno gotovo polovica ukupne površine travnjaka koja se planira obnoviti u okviru istog projekta na području Krke, Cetine, Svilaje i Dinare, a obuhvaća 560 hektara travnjačke površine.

Ravnateljica JU NP Krka Nella Slavica rekla je Hini kako su rado prihvatili poziv za sudjelovanje u projektu posvećenom očuvanju mozaičnog mediteranskog krajolika.

- U Nacionalnom parku Krka travnjačka vegetacija najvećim je dijelom razvijena u obliku suhih kamenjarskih travnjaka i pašnjaka. Ta su staništa važan element bioraznolikosti jer se odlikuju velikim brojem vrsta, sa zastupljenosti staništa od gotovo 35 posto - istaknula je Slavica.

JU NP je u posljednje dvije godine provela inspekciju svojih travnjačkih površina, pri čemu su zabilježene brojne strogo zaštićene i endemične biljne svojte karakteristične za stanište, te su izdane preporuke za očuvanje koje navode potrebu uklanjanja drvenastih vrsta, poticanje uzgoja stoke i intenziviranje ispaše.

Među ciljevima projekta uz restauraciju 260 hektara travnjačkih površina su obnova triju lokvi, poticanje suradnje s lokalnim poljoprivrednicima, edukacija o bioraznolikosti i važnosti mozaičnih staništa i organiziranje volonterskog kampa.

Projekt je predstavljen ovih dana u Eko kampusu Krka u Puljanima u Šibensko - kninskoj županiji. Ciljevi su povećanje broja gnijezdećih parova ćukavica, kratkoprstih i velikih ševa te primorskih trepetljiki, osnaživanje stočara, obnova bunara i lokvi te razvoj prve result-based mjere za travnjake u Hrvatskoj.

„Mosaic of LIFE“ također uključuje edukaciju i podizanje svijesti o važnosti travnjaka, kao i promociju lokalnih proizvoda i usluga. Nositelj projekta je udruga BIOM, dok su partneri JU NP Krka, Ekološka udruga Krka Knin, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije.