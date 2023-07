Prokletstvo vodenog groblja Titanica i čudo jednog pekara: 'Ostavite naše mrtve na miru'

Kad je poznati kanadski redatelj James Cameron 2012. godine krenuo u zaron do dna Marijanske brazde, do točke poznate kao Challenger Deep na oko 11.000 metara dubine, napravio je to u podmornici Deepsea Challenger, posebno stvorenoj za tu misiju, opremljenoj najsuvremenijom tehnologijom, dijelom stvorenom baš za ovaj zaron, višestruko testiranoj... Putovanje je planirano dugih sedam godina.