Stiže moćna anticiklona 'Zeus', ubojica zime! Donosi nam mini proljeće, ali i jednu lošu stvar

Sunce, temperature iznad prosjeka i magla. To su učinci moćne anticiklone 'Zeus' koja stiže iz Afrike i koja će se proširiti na veći dio Europe, uključujuči i Hrvatsku.

Kako kažu meteorolozi, ova anticiklona toliko je moćna da može 'pobijediti' zimu pa sljedećih desetak dana zaboravite na debele jakne, pogotovo u Dalmaciji gdje će temperature ići i preko 16 stupnjeva!

Nazvali su je Zeus jer prema grčkoj mitologiji ovaj bog može upravljati vremenom. Radi se o suptropskoj anticikloni koja zimi donosi temperature iznad prosjeka za ovo razdoblje pa zime sigurno nema do kraja siječnja, a nećemo je vidjeti ni u prvim danima veljače.

No osim ugodnog vremena ova anticiklona ima i lošu stranu. Zbog slabe provjetrenosti i specifičnosti ove suptropske anticiklone, u kontinentalnim predjelima bit će puno magle. No u Dalmaciji će biti - proljeće!

Vrijeme u Hrvatskoj danas

Pretežno sunčano, navečer na istoku prolazno naoblačenje, a lokalno može pasti slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, u istočnim krajevima povremeno i jak. Na Jadranu će zapuhati umjerena do jaka bura, uglavnom na jugu na udare olujna. Najviša dnevna temperatura zraka između 8 i 12, duž obale i na otocima od 13 do 17 °C, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Vrijeme u Hrvatskoj sutra

Pretežno sunčano na istoku mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Na istoku će puhati umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, Na Jadranu umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar , navečer u slabljenju. Najniža temperatura između -4 i 0, na moru između 4 i 8. Najviša dnevna od 7 do 10, na moru između 12 i 16 °C.