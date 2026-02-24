Obavijesti

NAPOKON

Proljeće polako kuca na vrata: Evo što nas čeka do kraja tjedna

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
Proljeće polako kuca na vrata: Evo što nas čeka do kraja tjedna
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Temperatura zraka iznad prosjeka za ovo doba godine, ali uz mnogima svježa jutra

Nakon kratkotrajne kiše i oborina, već u srijedu nam se vraća sunce i toplije vrijeme. Na moru će biti pretežno oblačno, a u unutrašnjosti je moguća naoblaka i jutarnja magla.   Najniža temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna između 13 i 18 °C.

Prognostičar Dragoslav Dragojlović za HRT je iznio detaljniju prognozu po regijama.

- U srijedu u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano i iznadprosječno toplo. Puhat će povremeno umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Ujutro će biti svježe - najniža temperatura zraka bit će od 1 do 3 °C, a najviša dnevna između 12 i 14 °C.

Foto: DHMZ

U središnjoj će Hrvatskoj biti još toplije, samo ponegdje s umjerenom naoblakom.

- Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla, a pod Velebitom umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 3 °C, uz obalu između 5 i 8 °C, a najviša dnevna uglavnom od 14 do 17 °C. 

Zima ne popušta! Snijeg je zabijelio dijelove zemlje, HAK upozorava: 'Ceste su skliske!'

U Dalmaciji sunčano i danju razmjerno toplo, u njezinoj unutrašnjosti ponegdje s umjerenom naoblakom.

- Uz obalu će u noći i ujutro puhati lokalno umjerena bura, a tijekom dana prema otvorenome moru sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 0 do 3 °C, uz obalu između 6 i 9 °C, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 18 °C.

Foto: DHMZ

Podjednaka temperatura zraka bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će biti obilje sunčanog vremena. Puhat će mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ujutro slaba do umjerena bura."

Idućih nas dana čeka još stabilnije vrijeme. Bit će sunčano do kraja tjedna, a naoblaka bi tek mogla stići za vikend.Temperatura zraka iznad prosjeka za ovo doba godine, ali uz mnogima svježa jutra.

- I na Jadranu razmjerno toplo uz sunčano vrijeme, u subotu ponegdje s umjerenom naoblakom. Na sjeverom Jadranu u noći i ujutro mjestimice magla ili sumaglica, osobito uz zapadnu obalu Istre. Vjetar slab, povremeno i umjeren zapadni i sjeverozapadni -  prognozirao je prognostičar DHMZ-a

