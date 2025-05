Izvadite jakne! Kraj proljetnih vrućina, veliko pogoršanje nosi pljuskove, grmljavinu i vjetgar

Danas će biti djelomice, mjestimice i pretežno sunčano te i dalje vrlo toplo. Prijepodne uglavnom suho. Pljuskovi s grmljavinom poslijepodne su mogući na sjeveru, a prema kraju dana na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mogu biti i izraženiji.

Foto: DHMZ

Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 23 do 28 °C, javlja DHMZ.

U ponedjeljak pljuskovi, grmljavina, vjetar...

Foto: DHMZ

U ponedjeljak će biti promjenljivo do pretežno oblačno i nestabilno. Mjestimice obilna kiša te izraženi lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponajviše na Jadranu i predjelima uz njega, a popodne i u Slavoniji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, od sredine dana mjestimice sjeverni, a na moru će puhati jako jugo. Jutarnja temperatura zraka uglavnom od 12 do 17 °C, a najviša dnevna većinom između 18 i 23 °C.

Početkom tjedna zamjetno hladnije

Foto: DHMZ

Do srijede nas očekuje promjenjivo oblačno s povremenom kišom i osobito na kopnu zamjetno hladnije. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i obilnija kiša, ponajviše na Jadranu i predjelima uz njega u ponedjeljak i utorak. U srijedu malo manje nestabilno.

Puhat će umjereno i jako jugo na Jadranu, osobito u Dalmaciji, na sjevernom dijelu krajem utorka i bura. U unutrašnjosti vjetar često slab, povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura na kopnu uglavnom od 10 do 15, na moru od 14 do 18 °C. Najviša dnevna uglavnom između 16 i 22 °C.