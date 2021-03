Poražavajuće podatke iznosi zagrebački ugostitelj Dražen Biljan iz Nezavisne udruge ugostitelja. On ima tri lokala, u kojima mu je prije krize radilo 40 djelatnika, sad ih je 25.

- To je najveći problem, ali što da radim kad mi je promet pao za gotovo 40 posto? Otvorili smo terase, jesmo, no što je s objektima koji terase niti nemaju, a takvih je isto nemali broj? Ja sam u tri lokala jučer, nakon otvaranja terasa, imao 40 posto manje prometa nego prvog dana ožujka lani, kaže Biljan.

Iz njemu krovne, Nacionalne udruge ugostitelja, stižu podaci, dodaje, da je u prosjeku na terasama ova dva dana napravljeno tek 30 posto lanjskog prometa. Lockdown je nastupio, podsjetimo, 16. ožujka prošle godine. Neki su ugostitelji jučer i prekjučer, dodaje Biljan, imali samo 20, do najviše 50 posto prometa u odnosu na prošlu godinu.

- Osim toga, najavljuje se opet hladno vrijeme. Što će kafići u Gorskom kotaru i Lici, primjerice? Općenito su nam, poštuje li se epidemiološke mjere, kapaciteti značajno smanjeni. Ja zbog tri metra razmaka među stolovima radim s četvrtinom kapaciteta - zaključuje Biljan. Ljudi žele raditi, djelatnici u ugostiteljstvu su jedva dočekali ponovno otvaranje i iz psihičkih razloga, dosta im je, dodaje.

- Prije petnaestak dana najavljivali smo bolju sezonu nego što je bila prošla, ali se u to ne možemo pouzdati, situacija se mijenja iz dana u dan, tko zna što će biti, zaključuje Biljan.

- Vjerujem da je broj onih koji su otišli iz ugostiteljstva i veći od 11.000 jer je to podatak do 1. siječnja ove godine. Pali smo sa 60.000 stalnozaposlenih na 48.000. Puno ljudi je otišlo samo jer su im primanja pala. U dubokome minusu krećemo u sezonu, koja bi, po mome mišljenju, mogla biti vrlo dobra - ističe Marin Medak, donedavni predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja. Sezona će biti dobra, no ugostitelji nemaju prebijene pare da se za nju pripreme, kaže.

Tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Dragan Jelić je na Hrvatskom radiju rekao da mjere pomoći ugostiteljima ostaju nepromijenjene i za ožujak, pa će, sukladno padu prometa, dobiti od 2000 do 4000 kuna po zaposlenome, a ide i otpis doprinosa na taj iznos.

Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje smo dobili kažu da je od ožujka do prosinca 2019. godine svih novoprijavljenih na burzu u Hrvatskoj izravno iz radnog odnosa bilo 114.046, a u istom razdoblju prošle godine 136.210, dakle 22.000 ljudi više. Prošle je godine, od ožujka do kraja godine, poslovno uvjetovani otkaz dobilo gotovo 38.000 ljudi, no najviše je bilo isteka ugovora na određeno, zbog čega je na burzi završilo više od 75.000 osoba, dok je sporazumnih otkaza, primjerice, bilo malo više od 9000.