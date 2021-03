Svako jutro prije zatvaranja ovdje smo pile kavu prije posla, falila nam je ta rutina, rekle su dvije Zagrepčanke koje smo zatekli već u sedam ujutro na terasi kafića.

Prvi put nakon 28. studenog ugostiteljski objekti ponovno su otvorili svoja vrata, a građani su odmah pohrlili na terase.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska otvorila terase kafića

- Jedva smo dočekale da se otvore terase kako bismo mogle sjesti te u miru popiti kavu i pročitati novine. Ovo su mali gušti koji puno znače - ispričale su nam gošće. Iako su terase isprva bile prazne, ugostitelji su to vrijeme iskoristili da još malo “uglancaju” stolove koji već tri mjeseca nestrpljivo iščekuju svoje goste. Mnogima od njih je laknulo kad je Stožer odlučio ublažiti mjere.

Nove epidemiološke mjere bit će tako na snazi od 1. pa sve do 15. ožujka, kad će se odlučivati o daljnjim koracima, ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Osim u Zagrebu, kafići su bili krcati diljem Hrvatske, od Slavonije pa sve do Dalmacije. Splićani su, kao i Zadrani, okupirali terase na rivi koja je bila krcata kao usred subotnje “špice”. U osječkoj tvrđi bilo je nešto manje ljudi na terasama, no također su svi oni pozdravili novo popuštanje mjera. Neki bi rekli staro normalno, no još se primijeti određeni strah kod ljudi, ali je ipak većini drago što se život, po dolasku nešto toplijeg vremena, ponovno vratio na ulice.

No ugostitelji nam priznaju da im još nije svejedno. Većina njih je, u posljednja tri mjeseca otkako nisu radili, jedva uspjela pokriti osnovne troškove koje imaju, no nadaju se da će sad situacija ipak krenuti nabolje. Svi se tako nadaju povećanju prihoda, a predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja Jelena Tabak rekla je kako vjeruje da će kroz tjedan dana ugostitelji ostvariti povećanje prihoda barem za 20 posto.

Od svih, najuzbuđeniji su svakako konobari, koji se nakon tri mjeseca ponovno vraćaju svom poslu. Iako povratak nije potpun, nakon “kave za van” sad su barem dobili priliku uzeti tacnu u ruke.

Cijene kave ostale iste

- Uzbuđeni smo, ali nam nakon svega ipak nije svejedno. Bilo je dosta teško u ova tri mjeseca, zapravo i cijelu godinu dana, ali smo sretni što konačno možemo raditi. Iako još ne znamo hoće li ljudi dolaziti, ali nadamo se najboljem. Osobno sam jedva dočekao da otvorimo terasu, iako smo i do sada prodavali ‘kavu za van’, ali to nije to, falila mi je komunikacija s ljudima i odlazak od stola do šanka - ispričao nam je konobar kafića u Zagrebu.

Cijene kava i ostalih pića ostale su gotovo iste kao što su bile prije zatvaranja, no neki su ugostitelji odlučili ponuditi razne akcije na kave i pića u određenim terminima ne bi li tako privukli više gostiju. Kako god, svi se nadaju da do ponovnog zatvaranja neće doći.

Na WC s maskom

Glazba u kafićima, nakon prvotne odluke da bude zabranjena na terasama, ipak je dopuštena, no samo ako nije iznad pedeset decibela. Kako se ta prvotna odluka našla na meti kritika, ministar Božinović je pojasnio da nije poanta u tome koja se glazba pušta, nego da je to čisto epidemiološka mjera te je apelirao na građane da se mjere poštuju jer je Hrvatska i dalje najmanje zatvorena zemlja u Europskoj uniji.

Osim ugostiteljskih objekata koji će smjeti raditi od 6 do 22 sata, popuštanje mjera obuhvaća i sport pa će se tako dopustiti i održavanje treninga u zatvorenim prostorima uz ograničeni broj ljudi koji se kontrolira. Stoga, jedna osoba mora imati 20 metara četvornih osiguranog prostora oko sebe, dok je fizički kontakt između sportaša još zabranjen. Drugim riječima, trenirati se mogu samo beskontaktni sportovi poput nogometa ili košarke, no ne i, primjerice, borilačke vještine.

Dvorane će se morati redovito provjetravati, a rekviziti dezinficirati. Prilikom dolaska i odlaska sportaši će morati nositi zaštitnu masku. Maske će se morati nositi i u kafićima prilikom odlaska na toalet, a razmak između stolova na terasi morat će iznositi minimalno tri metra četvorna.