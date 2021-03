Od ponoći su na snazi nove mjere. Kafići u centru Zagreba spremno iščekuju svoje prve goste. Neki su odmah i upalili grijalice, a neki još uvijek uređuju prostor terase kafića.

UŽIVO IZ ZAGREBA

Na terasi jednog kafića sreli smo prve dvije gošće. One su se na kavu uputile već u 7 ujutro. To je rutina koju su, kako kažu, prije lockdowna imale svako jutro.

- Svako jutro prije lockdowna smo ovdje pile kavu. Falila nam je ta stara rutina, jedva smo dočekale da se otvore terase kako bi mogle sjesti i u miru popiti kavu i pročitati novine. Ovo su mali gušti koji puno znače - rekle su nam.

'I dosad smo prodavali kavu za van, ali nije to to...'

Što se tiče otvorenja, najuzbuđeniji su svakako konobari, koji se nakon tri mjeseca vraćaju svom poslu. Povratak nije potpun, ali nakon 'kave za van' sada bar mogu nositi tacnu u ruci.

- Uzbuđeni jesmo, ali nije nam svejedno, nikada ne znaš kako će biti, hoće li ljudi doći. Nadam se da hoće, čekamo da sunce još malo zagrije - rekao nam je konobar jednog kafića na Cvjetnom trgu.

- U svakom slučaju bit će lakše jer ljudi imaju konačno gdje sjesti. Osobno sam jedva dočekao da otvorimo terasu, iako smo i do sada prodavali kavu za van, ali nije to to, falila mi je komunikacija s ljudima i odlazak od stola do šanka - dodao je.

Cijena kave u većini kafića ostala je ista, od 8 do 14 kuna. Naša novinarka je danas u jednom kafiću na Cvjetnom trgu naručila kavu s mlijekom čija je cijena 8 kuna.

Kako bi privukli što više gostiju, neki kafići napravili su i akcije pa se tako u samom centru za 6 kuna može naći 'kava za van'. Ta cijena kave simbolično traje samo u vrijeme jutarnjih sati, poslijepodne je cijena ipak nešto viša.

Mjere koje su od danas na snazi trajat će sve do 15. ožujka.

Evo čega se ugostitelji i gosti moraju pridržavati...

Ugostiteljski objekti mogu raditi od 6 do 22 sata, ali samo na otvorenim dijelovima objekta, uz poštivanje razmaka među gostima od minimalno tri metra između stolova i 1,5 metara između stolaca. Ako terase imaju pleksiglas, sve se treba otvoriti da bi zrak strujao.

Na ulazu treba biti dostupno i dezinficijsko sredstvo, a maske će biti potrebne pri odlasku na toalet u zatvorenom prostoru te to mora biti jasno istaknuto.

Glazba je prvotno bila zabranjena no, udruge glazbenika i ugostitelja postigle su dogovor sa Stožerom stoga je i ona dozvoljena, uz uvjet da ne bude preglasna.