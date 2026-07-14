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Prometna u Dicmu, u sudaru automobila dvoje ozlijeđenih: 'Vatrogasci su vadili ljude van'

Piše Bogdan Blotnej,
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Prometna u Dicmu, u sudaru automobila dvoje ozlijeđenih: 'Vatrogasci su vadili ljude van'
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Foto: snimio čitatelj 24sata
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Policija je dojavu o prometnoj nesreći dobila nešto prije 14 sati. Promet kroz Dicmo se i dalje odvija, ali naizmjenično. Svime upravlja prometna policija

Prolazio sam kad se stvorila kolona u Dicmu. Vidio sam kako su došla dva vozila Hitne pomoći i vatrogasci koji su vadili ljude van, ispričao je čitatelj 24sata koji je u utorak snimio prometnu nesreću u Dicmu.

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Prometna nesreća u Dicmu VIDEO
Prometna nesreća u Dicmu | Video: 24sata Video

Kako nam je potvrdila policija, dojavu o nezgodi dobili su 13.40 sati. Sudjelovala su dva automobila, te su ozlijeđena dva čovjeka. Hitna pomoć prevezla ih je do KBC-a Split, a težina ozljeda zasad nije poznata.

 - Promet kroz Dicmo se i dalje odvija, ali naizmjenično. Svime upravlja prometna policija - navode iz PU splitsko-dalmatinske.

Očevidom će se utvrditi detalji nesreće.

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