Policija je dojavu o prometnoj nesreći dobila nešto prije 14 sati. Promet kroz Dicmo se i dalje odvija, ali naizmjenično. Svime upravlja prometna policija
STIGLA I HITNA
Prometna u Dicmu, u sudaru automobila dvoje ozlijeđenih: 'Vatrogasci su vadili ljude van'
Čitanje članka: < 1 min
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Prolazio sam kad se stvorila kolona u Dicmu. Vidio sam kako su došla dva vozila Hitne pomoći i vatrogasci koji su vadili ljude van, ispričao je čitatelj 24sata koji je u utorak snimio prometnu nesreću u Dicmu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Kako nam je potvrdila policija, dojavu o nezgodi dobili su 13.40 sati. Sudjelovala su dva automobila, te su ozlijeđena dva čovjeka. Hitna pomoć prevezla ih je do KBC-a Split, a težina ozljeda zasad nije poznata.
- Promet kroz Dicmo se i dalje odvija, ali naizmjenično. Svime upravlja prometna policija - navode iz PU splitsko-dalmatinske.
Očevidom će se utvrditi detalji nesreće.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku