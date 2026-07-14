Prometna u Dicmu, u sudaru automobila dvoje ozlijeđenih: 'Vatrogasci su vadili ljude van'

Prolazio sam kad se stvorila kolona u Dicmu. Vidio sam kako su došla dva vozila Hitne pomoći i vatrogasci koji su vadili ljude van, ispričao je čitatelj 24sata koji je u utorak snimio prometnu nesreću u Dicmu.

POGLEDAJTE VIDEO:



Pokretanje videa... VIDEO Prometna nesreća u Dicmu | Video: 24sata Video

Kako nam je potvrdila policija, dojavu o nezgodi dobili su 13.40 sati. Sudjelovala su dva automobila, te su ozlijeđena dva čovjeka. Hitna pomoć prevezla ih je do KBC-a Split, a težina ozljeda zasad nije poznata.

- Promet kroz Dicmo se i dalje odvija, ali naizmjenično. Svime upravlja prometna policija - navode iz PU splitsko-dalmatinske.

Očevidom će se utvrditi detalji nesreće.