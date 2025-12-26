Obavijesti

News

Komentari 3
UŽAS

Prometni kolaps kod Vjesnika: Nakon nesreće jedna osoba hitno prevezena u bolnicu

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Prometni kolaps kod Vjesnika: Nakon nesreće jedna osoba hitno prevezena u bolnicu
Foto: Ilustracija

Tramvajski promet prema sjeveru je obustavljen, a cestovni promet odvija se usporeno uz policijsku regulaciju

U prometnoj nesreći u petak ujutro u Zagrebu u blizini zgrade Vjesnika jedna je osoba ozlijeđena, potvrdila nam je zagrebačka policija. Nesreća se dogodila oko 9:25 sati na križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije. Sudarila su se dva osobna automobila.

U nesreći je ozlijeđena jedna osoba, a težina ozljeda zasad nije potvrđena. Zbog nesreće nastao je kolaps u tom dijelu grada. Tramvajski promet prema sjeveru je obustavljen, a cestovni promet odvija se usporeno uz policijsku regulaciju. Na terenu je u tijeku očevid kojim se utvrđuju okolnosti sudara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Policija u zagrebačkom naselju zbog trubača: 'Ulaze u dvorišta, ljudi su se prepali! I to na Božić'
ROTIRKE U NOVOM ZAGREBU

Policija u zagrebačkom naselju zbog trubača: 'Ulaze u dvorišta, ljudi su se prepali! I to na Božić'

"Idu po Karlovačkoj u Blatu i maltretiraju ljude, baš na Božić, dolaze pod prozore", požalio se na 'trubače' danas jedan Zagrepčanin...
Stižu debeli minusi, jedna regija pod narančastim upozorenjem: Udari vjetra idu do 130 km/h!
VREMENSKA PROGNOZA

Stižu debeli minusi, jedna regija pod narančastim upozorenjem: Udari vjetra idu do 130 km/h!

U unutrašnjosti pretežno oblačno, još ujutro uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj može pasti malo snijega, stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 26. prosinca...
Volodimir Zelenski na Božić pričao s Trumpovim ljudima: Imamo neke nove ideje o miru
KRAJ RATA JE BLIZU?

Volodimir Zelenski na Božić pričao s Trumpovim ljudima: Imamo neke nove ideje o miru

ČEKA SE KREMLJ Novi prijedlog nudi potencijalno povlačenje ukrajinskih trupa s istoka zemlje i stvaranje demilitarizirane zone. No i dalje je problem Donbas koji Rusija želi za sebe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025