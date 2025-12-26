Prometni kolaps kod Vjesnika: Nakon nesreće jedna osoba hitno prevezena u bolnicu

U prometnoj nesreći u petak ujutro u Zagrebu u blizini zgrade Vjesnika jedna je osoba ozlijeđena, potvrdila nam je zagrebačka policija. Nesreća se dogodila oko 9:25 sati na križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije. Sudarila su se dva osobna automobila.

U nesreći je ozlijeđena jedna osoba, a težina ozljeda zasad nije potvrđena. Zbog nesreće nastao je kolaps u tom dijelu grada. Tramvajski promet prema sjeveru je obustavljen, a cestovni promet odvija se usporeno uz policijsku regulaciju. Na terenu je u tijeku očevid kojim se utvrđuju okolnosti sudara.