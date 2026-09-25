Kako se vidi prema snimci koju nam je poslao čitatelj, nastao je prometni kaos na Selskoj. Na mjesto nesreće je stigla i Hitna pomoć
STIGLA I HITNA
Prometni kolaps na Selskoj: Sudarila se dva automobila
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Prometna nesreća na križanju Selske ceste i Ilice dogodila se u petak oko 17.20 sati. Sudarila su se dva taksi vozila, a na oba je nastala materijalna šteta, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.
Kako se vidi prema snimci koju nam je poslao čitatelj, nastao je prometni kaos na Selskoj. Na mjesto nesreće je stigla i Hitna pomoć.
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Za sada, nema informacija o ozlijeđenim osobama.
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