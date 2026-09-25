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STIGLA I HITNA

Prometni kolaps na Selskoj: Sudarila se dva automobila

Piše Iva Tomas,
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Prometni kolaps na Selskoj: Sudarila se dva automobila
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Foto: Čitatelj 24sata
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Kako se vidi prema snimci koju nam je poslao čitatelj, nastao je prometni kaos na Selskoj. Na mjesto nesreće je stigla i Hitna pomoć

Prometna nesreća na križanju Selske ceste i Ilice dogodila se u petak oko 17.20 sati. Sudarila su se dva taksi vozila, a na oba je nastala materijalna šteta, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

Kako se vidi prema snimci koju nam je poslao čitatelj, nastao je prometni kaos na Selskoj. Na mjesto nesreće je stigla i Hitna pomoć. 

POGLEDAJTE VIDEO:

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Prometna nesreća u Zagrebu VIDEO
Prometna nesreća u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

Za sada, nema informacija o ozlijeđenim osobama.

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