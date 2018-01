Promijenili su protokol: Grabar Kitarović u BiH dolazi u srijedu

Kolinda Grabar Kitarović, predsjednica Republike Hrvatske, trebala je u Sarajevo stići u utorak navečer, no to se nije dogodilo, javlja Dnevni avaz.

Avaz je neslužbeno doznao da došlo do promjene protokola te će Grabar Kitarović u Sarajevo doći u srijedu ujutro.

Policajci koji su osiguravali hotel u kojem je trebala odsjesti su se oko 19.30 sati razišli.

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović boravit će u srijedu u službenom posjetu BiH na dan kada će Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji je kreator HDZ BiH.

Riječ je o prijedlogu koji je u proceduru uputio Klub zastupnika iz reda hrvatskog naroda u Domu naroda u kojem je ovaj prijedlog i usvojen, a zbog čega je Hrvatska predsjednica nedavno bila u Turskoj.

Bošnjački pokret je najavio da će u srijedu ispred Veleposlanstva Hrvatske u Sarajevu, prosvjednim okupljanjem dočekati predsjednicu Hrvatske. Napravit će to “zbog namjere vodstva te države da politiku međudržavnih odnosa s BiH gradi na principima i ciljevima politike Franje Tuđmana iz perioda od 1991. do 1995. godine”. Grabar Kitarović bi u Bih trebala biti do petka.