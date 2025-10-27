Promjenjivo: Magla, sunce, oblaci, a moguća je i kiša

Ponedjeljak nam donosi promjenjivo vrijeme diljem Hrvatske. Veći dio dana bit će djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Ipak, još tijekom jutra ponegdje na sjeveru unutrašnjosti te na južnom Jadranu može pasti malo kiše.

U unutrašnjosti će jutro biti svježe, ponegdje uz maglu. Tijekom dana očekuje se porast naoblake sa sjeverozapada, a navečer i kiša koja će zahvatiti veći dio zemlje. Zagreb i okolica također će osjetiti promjenjivu naoblaku i mogućnost kratkotrajnih pljuskova rano ujutro i ponovno navečer.

Vjetar će puhati slab do umjeren jugozapadni i južni, dok će u višem gorju poslijepodne biti i jakih udara. Na Jadranu će umjerena do jaka bura tijekom dana slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, što može donijeti kratkotrajne promjene u osjetu vremena, osobito na sjevernom i srednjem dijelu obale.

Temperature će se kretati između 12 i 16 °C na kopnu, dok će na moru biti nešto toplije, s najvišim dnevnim vrijednostima od 16 do 20 °C. Jutarnje temperature bit će niže, ponegdje i ispod 7 °C, dok će se tijekom dana zadržavati u ugodnim jesenskim okvirima.

DHMZ je izdao žuti alarm za Jadran za jutarnje sate u ponedjeljak zbog jakog vjetra.

