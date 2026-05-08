SRETNE VIJESTI
Pronađen je ružičasti fićo!
Pronađen je Zmajček, legendarno zagrebačko vozilo koje je ukradeno u srijedu na području općinje Trnje, javila je zagrebačka policija.
Podsjetimo, ružičasti Fiat 500 iz 1964. godine, nestao je u srijedu s divljeg parkirališta na uglu Koturaške ulice.
Sve je prijavljeno i policiji, koja je Zmajčeka i pronašla dan kasnije na Peščenici.
- Prepoznatljivi rozi fićek pronađen je u četvrtak 7. svibnja oko 19:40 u Ulici I. Petruševec - izvijestila je policija. Nije poznato tko je Zmajčeka uzeo i odvezao te kako ga je policija pronašla.
