Pronađen je ružičasti fićo!

Pronađen je Zmajček, legendarno zagrebačko vozilo koje je ukradeno u srijedu na području općinje Trnje, javila je zagrebačka policija.

Podsjetimo, ružičasti Fiat 500 iz 1964. godine, nestao je u srijedu s divljeg parkirališta na uglu Koturaške ulice.

Sve je prijavljeno i policiji, koja je Zmajčeka i pronašla dan kasnije na Peščenici.

- Prepoznatljivi rozi fićek pronađen je u četvrtak 7. svibnja oko 19:40 u Ulici I. Petruševec - izvijestila je policija. Nije poznato tko je Zmajčeka uzeo i odvezao te kako ga je policija pronašla.