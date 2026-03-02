Pronađena velika količina droge u Sinju: U stanu držao gotovo tri kilograma crystal metha

Nova velika zapljena droge na sinjskom području. Policija dovršila kriminalističko istraživanje usmjereno na suzbijanje zlouporabe opojnih sredstava, a pod istragom se našao 48-godišnjak za kojeg se sumnja da je organizirao proizvodnju i promet drogama. Tijekom pretrage stana kojim se koristi, istražitelji su pronašli i oduzeli čak 2811 grama droge crystal meth te dodatnih 255,3 grama speeda, javlja policija.

Osim same droge, u stanu su otkriveni i dodaci namijenjeni povećanju mase narkotika, precizna digitalna vaga za mjerenje te uređaj za vakumiranje, što upućuje na pripremu za daljnju prodaju.

Po završetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 48-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena prijava zbog sumnje na kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.