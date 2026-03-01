Obavijesti

RAK RANA LIJEPE NAŠE

Sakoman: Treba testirati na droge u školama, na poslu, prije vozačkog. Bilo je mirno do 2015.

Kokain je najprofitabilnija droga jer daje jake učinke, kratko traje i brzo se koristi. Amfetamini i metamfetamini konkuriraju kokainu, ali još uvijek su manje rašireni jer je njihova potrošnja u blokadi. Najveći problem danas je to što broj liječenih ljudi pada, a broj smrtnih slučajeva raste

Gost HRT-ove emisije ‘Nedjeljom u dva‘ bio je dugogodišnji borac protiv zlouporaba droga, psihijatar i stručnjak za liječenje ovisnosti doktor Slavko Sakoman. Govorio je o porastu uporabe kokaina i amfetamina u Hrvatskoj te predložio mjere za suzbijanje zlouporaba droga.

Kako je istaknuo Sakoman, u svojoj karijeri je liječio na stotine ovisnika o drogama. Iako je službeno, kaže, radio 42 godine – njegov telefon zvoni i danas. Osim redovitog rada u ambulanti, tvrdi da je primao pacijente i van termina, samo kako bi im pomogao.

Također, govorio je i o testiranju pojedinaca na droge te da je liječio dijete od 13 godina koje je bilo ovisno o heroinu. “Trebalo bi testirati ljude na droge u školama, prilikom vađenja vozačkih dozvola i na radnim mjestima. Tako ćemo vidjeti tko se drogira!”, istaknuo je liječnik.

TRAVA, KOKAIN, GLJIVE... Kupio je skoro 12 kila droge u Vukovaru. Ide u istražni zatvor
Kupio je skoro 12 kila droge u Vukovaru. Ide u istražni zatvor

U emisiji je istaknuo kako je stanje s korištenjem heroina, kokaina, ekstazija i kanabisa bilo vrlo mirno do 2015. godine, no tada je sve eksplodiralo: “Već 2016. godine potrošnja amfetamina porasla je 500 posto u jednoj godini. Ako pogledamo razdoblje od 2009. do 2022., potrošnja amfetamina porasla je 50 puta, kokaina 800 posto, a kanabisa 600 posto”, rekao je Sakoman.

 - Kokain je najprofitabilnija droga jer daje jake učinke, kratko traje i brzo se koristi. Amfetamini i metamfetamini konkuriraju kokainu, ali još uvijek su manje rašireni jer je njihova potrošnja u blokadi. Najveći problem danas je to što broj liječenih ljudi pada, a broj smrtnih slučajeva raste. Sustav za tretman nije razvio dovoljno mehanizama za otkrivanje novih konzumenata, osobito među mladima - rekao je.

