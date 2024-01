Pronađene ogromne strukture kraj Lastova, Mljeta i Visa. Istraživači ne znaju što je to...

Hrvatska je dobila kartu 51 posto površine podmorja hrvatskog dijela Jadrana. Jedinstvena karta na cijelo Mediteranu kojom je obuhvaćeno 28 tisuća četvornih kilometara podmorja do dubine od 40 metara.

Projekt predstavlja ne samo završetak jedne od najambicioznijih i najkompleksnijih inicijativa kartiranja morskih staništa već i početak nove ere u zaštiti i očuvanju Jadranskog mora.

- Kroz projekt cilj je bio doći do saznanja o tome što se nalazi ispod valova, što skriva naše more. Ti podaci su nam bili nevjerojatno bitni kako bismo mogli u budućem razdoblju na kvalitetniji i sveobuhvatniji način s jedne strane planirati mjere za očuvanje prirode, ali i na održiv način koristiti sva prirodna dobra Jadranskog mora- nastavlja i nadodaje:

Foto: morski.hr

- Nažalost, do sada nismo imali ta saznanja, ali smo upravo sredstva Europske unije iskoristili kako bismo prikupili znanja kao jedno opće dobro koje je sada i javno dostupno na Bioportalu. Podaci će poslužiti za integrirano prostorno planiranje na moru, za održivo ribarstvo, održivi turizam i sve druge aktivnosti koje se nalaze na moru i koje su povezane s morem. Projekt je sufinanciran 85% iz sredstava Europske unije - objasnio je emisiji Radio Split ravnatelj Zavoda za zaštitu prirode i okoliša i MINGORP Aljoša Duplić.

Kod Lastova neobične strukture

- Oko Lastova smo otkrili nevjerojatne strukture promjera 20 metara, a izgledaju kao saća od pčela visine četiri metra. Ne samo oko Lastova već i oko Mljeta i Visa, a ne znamo na koji su se način te strukture razvile, tako da već planiramo ekspediciju u proljeće kako bismo detaljnije istražili takve stvari. Geolozi su vidjeli stara paleokorita naših rijeka. Mogli bi brojni istraživači godinama raditi na podacima koje smo sada prikupili. Projektom je predviđeno kartiranje do 100-tinjak metara dubine, a toliko smo i detaljno kartirali, osim u Jabučkoj kotlini, gdje smo došli do otprilike 200 metara dubine, ali se modelom došlo do nekih 270 metara dubine. Najdublja točka u Jadranu je 1233 metra, ali taj dio posla se očekuje u nastavku kartiranja preostalih 49 posto našeg podmorja - kaže Duplić.

Karta se može pogledati OVDJE.